Hayatımızda bazı insanlar vardır; aradan yıllar geçse de unutulmaz. Bir sözü, bir bakışı, bir tavrı ömür boyu hafızamızda yaşar. Öğretmenler de işte o unutulmayan insanların başında gelir.

Bir çocuğun eline ilk kez kalem veren, harfleri birleştirip ona okumayı öğreten, yalnızca kitapların sayfalarını değil, hayatın kapılarını da aralayan kişidir öğretmen.

Her çocuk aynı imkânlarla başlamaz hayata. Kiminin yolu açıktır, kiminin önüne türlü engeller dikilir. Kimi daha yolun başında hayallerinden vazgeçmek zorunda kalır. İşte öğretmenin görevi, bütün bu farklılıkların içinde her çocuğun ruhundaki cevheri görebilmektir.

DERS ANLATMAKTAN FAZLASI

Çünkü öğretmenlik yalnızca ders anlatmak değildir. Bir çocuğun kendine güvenmesini sağlamak, sendelediğinde elinden tutmak, doğru ile yanlışı ayırmayı öğretmek, bazen de kimsenin fark etmediği bir yeteneği keşfetmektir.

Bir öğretmenin sınıfta söylediği ağırbaşlı ve anlamlı bir söz, yıllar sonra bir insanın ufkunu aydınlatabilir. Kimi zaman bir övgü, bir çocuğun ömür boyu taşıyacağı cesarete dönüşür. Kimi zaman da sert bir bakış, insanın içinde kolay silinmeyen bir iz bırakır. Öğretmenin sözü de tavrı da asla kaybolmaz.

Bizler farklı dönemlerde, farklı imkânlarla okuduk. Kimi kalabalık sınıflarda, kimi yokluk içinde eğitim gördü. Herkesin okul yolculuğu aynı şekilde devam etmedi; fakat hepimizin hayatında bize yön veren, yol gösteren bir öğretmenin izi vardır.

EĞİTİMİN ASIL GÜCÜ: İNSAN

Bugün eğitimden söz ederken yalnızca binaları, kitapları, teknolojiyi konuşmak yetmez. Eğitimin asıl gücü insandır. Öğretmenin bilgisi kadar vicdanı, sabrı, sevgisi ve adaleti de önemlidir. Çünkü çocuklar yalnızca anlatılanları değil, karşılarında gördükleri kişiliği de örnek alırlar.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere seslenirken söylediği şu söz, bu büyük sorumluluğu ne güzel anlatır:

“Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.”

Bir ülkenin geleceğini şekillendiren öğretmenlerdir. Doktoru, mühendisi, sanatçıyı, bilim insanını yetiştiren de onlardır. Hatta bir gün öğretmeninin sırasında oturan o küçük çocuk, yıllar sonra başka çocukların hayatına dokunan bir öğretmen olur.

Ne büyük bir emanet taşır öğretmen!

SADECE ÖVGÜ YETMEZ

Bu değerli emaneti taşırken onların da anlaşılmaya, değer görmeye, huzurlu çalışma şartlarına ve hak ettikleri saygıya ihtiyaçları vardır. Öğretmenlik, yalnızca güzel sözlerle övülüp günlük hayatta yalnız bırakılacak bir meslek değildir. Bir toplum öğretmenine ne kadar değer verirse, geleceğine de o kadar değer vermiş olur.

Bugün bize okumayı, yazmayı ve düşünmeyi öğreten öğretmenlerimizi anma günü. Aramızdan ayrılanları rahmetle, hayatta olanları ise saygı ve sevgiyle anıyorum.

Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; emek veren, iz bırakan ve bir çocuğun dünyasını değiştirmek için çabalayan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.

Çünkü bazı insanlar hayatımızdan geçer gider, bazıları ise hayatımıza yön verir. Öğretmenler, ömür boyu içimizde yaşayan o güçlü izlerdir.