Gündem o kadar hızlı akıyor ki, bir haberi sindiremeden yenisi manşetlere düşüyor. Başlıklar değişse de aynı tablonun farklı yüzlerini izliyoruz. Kısa vadeli siyasi hesaplarla ertelenen her yapısal sorun, günün sonunda dönüp dolaşıp yurttaşın önüne çok daha ağır bir fatura olarak çıkıyor. Şu son dakika gelişmelerine ve değişen gündeme bakalım. İstanbul’da arayışına çıktığımız “aslan”ı bir kenara bırakırsak, bakalım neleri konuştuk.

ANTALYA’DAKİ İKLİM ZİRVESİ’NDE YARIM KALAN UMUT

Antalya’da dünya basınının gözü önünde düzenlenen ve Türkiye’ye yüz milyonlarca dolara mal olan COP31 İklim Zirvesi, ne yazık ki fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda bağlayıcı bir uzlaşma sağlanamadan kapandı. Avrupa Birliği’nden ada ülkelerine kadar pek çok katılımcı, açık bir taahhüt içermeyen sonuç metnine haklı olarak itiraz etti. Türkiye tarafı zirve boyunca 26 milyar doları aşan yatırım anlaşmaları ve finansman planları duyurdu elbette. Ancak küresel iklim mücadelesinde ortak bir siyasi irade kurulamadıktan sonra, bu ekonomik işbirlikleri zirvenin asıl amacını kurtarmaya yetmiyor. Antalya, tarihe geçebilecek önemli bir diplomatik fırsatı vitrin görüntüsünün ötesine taşıyamadı.

FON SORUŞTURMASINDA SİYASETE UZANAN GÖLGE

İçeride ise gündemin tam merkezinde yine büyük fon vurgunu var. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 22 Kasım’da açıkladığı bilançoya göre soruşturmada 632 şüpheli bulunuyor, 91 şirkete kayyum atanmış, 551 gerçek ve 181 tüzel kişinin mal varlığına el konulmuş durumda. Gönüllü iade kapsamında 85 kişiden 44,58 milyar TL tahsil edilirken, 9 ülkeye kaçırıldığı belirlenen yaklaşık 13 milyar TL karşılığı yabancı para cinsinden varlık da donduruldu. Üstelik tam bu gelişmelerin yaşandığı günlerde, 17 Kasım’da Sözcü TV ve Sözcü.com.tr’nin bağlı olduğu Mega Ajans’a TMSF’nin kayyum atanmasıyla Tele1, Halk TV ve T24’ten sonra bağımsız medyaya yönelik baskı zincirinin halkalarına yenisi eklenmiş oldu, hem de dört binin üzerinde yabancı gazetecinin COP31 için Türkiye’de bulunduğu bir sırada.

Fon dosyasının siyasi boyutuna ilişkin sorular yanıtsız kalmaya devam ediyor. Listeler bir türlü açıklanmıyor. Muhalefetin ortaya koyduğu belgelerle, fon vurgunuyla bağlantısı ortaya çıkan ve Kasım başında tutuklanan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya 24 Kasım’da ev hapsiyle tahliye edilirken, aynı günün akşamında oğlu soruşturma kapsamında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Suçu henüz kanıtlanmamış, kanser hastası ya da ilerlemiş yaşına karşın aylardır cezaevinde tutulan belediye başkanları ve eski komutanlar varken Kaya’nın 19 günün ardından sağlık gerekçesiyle, üstelik Adli Tıp ve heyet raporu beklenmeden ev hapsine alınması, adaletin yandaş ile muhalif arasında farklı işlediğine dair kuşkuları büyütüyor. Siyaseten iktidar partisinin üst yönetimine uzanan bu tabloda istifalar, denetim mekanizmalarının neden körleştiği ve mağdur yurttaşların zararının nasıl karşılanacağı sorununu da çözmeye yetmiyor.

EMEKLİYE SADAKA, HAZİNEYE YÜZDE 27,83 ZAM

Ekonomideki adaletsizlik ise yılbaşı yaklaşırken bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 milyonu aşkın emekli için yılbaşından önce bir iyileştirme hedeflendiğini açıkladı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonun üzerinde bir artıştan söz etti. Ancak rakamlara bakınca tablo ortada. Emeklinin yılın ikinci yarısı için şimdiden biriken enflasyon farkı yalnızca yüzde 5,56’da kaldı. Haftaya açıklanacak Kasım ve 4 Ocak’ta ilan edilecek Aralık enflasyon tahminleri eklendiğinde bile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027’de alacağı toplam zam yüzde 10–12 bandını zor buluyor. Emekli, bir yıldır enflasyon karşısında cebinden zaten eriyen paranın farkını, “refah artışı” diye sunulan adeta “sadakayı” ancak Ocak ve Temmuz aylarında “kuş yemi” gibi kırıntılar halinde alabilecek.

Buna karşılık devlet kendi alacağına gelince hiç beklemiyor. 24 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti.

Emekliye yüzde 10–12’lik artış konuşulurken, 1 Ocak sabahından itibaren pasaporttan ehliyete, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden trafik cezalarına ve Özel İletişim Vergisi’ne kadar pek çok kalem yüzde 27,83 oranında peşin peşin zamlanacak. Üzerine yılbaşında devreye girecek zorunlu trafik sigortası ve akaryakıttaki otomatik ÖTV artışları da eklendiğinde, dar gelirlinin cebindeki erime daha yılın ilk gününde katlanacak. Üstelik enflasyon yüksek çıkmasın diye ertelenen tüm zamlar da peşpeşe gelecek.

VİZE KÖRDÜĞÜMÜ VE GÖÇ SINIRI

Bir de son günlerde “Vize serbestisi”ni konuşur olduk, bunca sorunun arasında. Yeni zamlarla yurt dışına çıkış harcı 1.250 liradan 1.598 liraya, 10 yıllık pasaport harcı 13.410 liradan 17.142 liraya, defter bedeli de 1.351 liradan 1.727 liraya yükselerek bir pasaportun toplam maliyeti 18.869 lirayı bulacak. Yani işin özeti, 10 yıllık pasaport ve yurt dışı çıkış harcı 20.467 TL, o da en düşük emekli aylığının yüzde 86,9’u demek.

Bir yandan pasaport almak ve sınır kapısından çıkmak sıradan yurttaş için lükse dönüşürken, diğer yandan 2013’te başlayan Vize Serbestisi Diyaloğu’nda kalan son 6 kriter tam 13 yıl sonra yeniden gündeme taşındı. Neredeyse her meslek grubunun ayrı ayrı yeşil pasaport talebiyle Meclis kapısını aşındırmasından bunalan, son aylarda “garantili vize” vaadiyle yüz milyonlarca liralık vurgun yapan randevu şebekeleri ve aracı kurum skandallarıyla sıkışan iktidar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamasıyla kalan 6 maddeyi bütçe görüşmelerinin ardından Meclis’e getirmeye hazırlanıyor.

Ancak şunu unutmamak gerek. Düzenlemelerin TBMM’den geçmesi, ertesi sabah Schengen kapılarının vizesiz açılacağı anlamına gelmiyor. Önce Avrupa Komisyonu’nun kriterlerin karşılandığını onaylaması, ardından hem Avrupa Parlamentosu’nun hem de AB Konseyi’nin nitelikli oy çokluğuyla kabul kararı vermesi zorunlu. Yani bavulları hemen hazırlamayın, yeni yıl gelmeden ve ucuzken pasaportları alıp cebinizde tutun sadece.

Bir de gözlerden kaçan bir konu daha var. Türkiye’nin yeterince göçmen sorunu yokmuş gibi, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi’nin, 10 bin Arakanlı mültecinin mesleki eğitim programıyla Türkiye’ye yerleştirileceğini duyurup ardından paylaşımını silmesi ve İletişim Başkanlığı’nın bunu yalanlaması göç politikasındaki belirsizliği büyüttü.

Savaş ve baskıdan kaçanlara kapı açmak insani bir sorumluluktur. Ancak her ülkenin ekonomik ve toplumsal bir sınırı vardır ve laik hukuk düzenine sığınanların burada laiklik karşıtı ve kadın haklarını daraltan talepler dillendirmesi ise kabul edilemez bir çelişkidir.