Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleşen BM İklim Değişikliği Konferansı COP31’i 5 kıtadaki 190 ülkeden dört bin gazeteci izlerken, 17 Kasım sabahı Sözcü TV binasına polis baskını düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı ve üç kişi gözaltına alındı, kanalın bağlı olduğu Mega Ajans’a TMSF kayyum atandı. Yayın birkaç saat kesildi, ekranlar “kayyum yönetiminde” yeniden açıldı. Resmî gerekçe, grup sahibi Burak Akbay hakkında yıllardır süren ve Yargıtay’ın daha önce bozduğu dosya.

MEDYADA KAYYUM ZİNCİRİ

Bu operasyon, bağımsız ve muhalif medyaya yönelik kayyum zincirinin en ağır halkalarından biri. Tele1 ve Halk TV’ye yönelik benzer hamlelerin ardından sıra Sözcü TV’ye geldi. Basılı gazetelere henüz doğrudan dokunulmadı, ancak geniş kitlelere ulaşan ekranlar ve dijital yayın ayakları tümüyle kontrol altına alındı.

Baskı yalnızca televizyonlarla sınırlı değil. T24 gibi bağımsız haber portalları üzerindeki ekonomik ve hukuki baskılar, erişim engelleri, X ve YouTube’da milyonlara ulaşan gazetecilerin hesaplarına getirilen kısıtlamalar aynı büyük resmin parçaları. Halkın haber alma hakkı, yargı kararları ve “soruşturma” gerekçeleriyle adım adım daraltılıyor.

FON SORUŞTURMASI VE AÇIKLANMAYAN LİSTE

Tam bu günlerde fon vurgunu soruşturmasının bilançosu güncellenmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 17 Kasım açıklamasına göre 498 şüpheli var, 129’u tutuklu, 289’u adli kontrol altında, 54 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. 417 gerçek ve 149 tüzel kişinin malvarlığına tedbir konuldu, 75 kişi yaklaşık 40,4 milyar lirayı gönüllü olarak iade etti. Kritik nokta şu: Bu rakam vurgunun toplamı değil, yalnızca geri dönen kısmı.

Rakamın büyüklüğünü siz düşünün. Elbette kulislerde ve sosyal medyada her gün yeni isimler dolaşıyor, ama kamuoyunun beklediği tam liste henüz yok. Kimler işin içinde, kimler korundu, kimler itirafçı oldu, bunlar yanıtsız. Üstelik bu listenin peşine en çok düşen yayın organlarından biri daha, tam bu belirsizliğin ortasında kayyumla yönetilmeye başlandı. Tesadüf mü, yoksa fonu soruşturanları susturma hamlesi mi? Bu sorunun da yanıt bulması gerek.

ANTALYA’DAKİ VİTRİN

Asıl çelişki Akdeniz kıyısında yaşanıyor. BM İklim Değişikliği Konferansı COP31’in son günlerinde dünya basını Antalya’da, 190’dan fazla ülkeden yaklaşık 4 bin gazeteci iklim müzakerelerini, fosil yakıt taahhütlerini ve Türkiye’nin ev sahipliğini izliyor. Bu gazetecilerin çoğu, ekranı kararan muhalif bir kanalın başına gelenleri de not defterine yazacak elbette.

Dünya medyası buradayken içeride haber kanallarına kayyum atanıyor. Uluslararası kürsülerde şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik söyleniyor, basın özgürlüğü ise resmen budanıyor. Dışarıya “demokratik ve açık bir ülke” izlenimi verilmeye çalışılırken, haber merkezlerine el konulması artık yalnızca iç siyaset konusu değil, doğrudan uluslararası saygınlık ve inandırıcılık sorunu.

MUHALEFETİN DAĞINIKLIĞI

Peki bu sırada muhalefet ne yapıyor? Ne yazık ki dağınık. Yeni oluşumlar, bitmeyen eski hesaplar, kongre krizleri, “ama o da…” tartışmaları. Fon skandalı ve medya baskısı gibi açık bir demokrasi ihlali ortadayken ortak bir duruş yok. Oysa böyle günlerde asıl soru, kimin haklı çıkacağı değil, kimin her şeye rağmen bir araya gelip ortak bir ses çıkarabileceği. Toplumun umudunu kıran yalnızca iktidarın baskısı değil, muhalefetin “herkes kendi yoluna” tavrı ve ortak tepki geliştirememesi de umutları tüketiyor. İnsanlar bir yanda milyarlık yolsuzluk iddialarına, diğer yanda karşı tarafın da çözüm üretemediği hissine sıkışıp kalıyor.

AYNI TABLONUN FARKLI YÜZLERİ

Sözcü TV’ye kayyum, fon soruşturmasının bilançosu, açıklanmayan listeler ve COP31’in gölgesindeki çelişkiler aynı tablonun parçaları. Bir yanda vurgun ve medya kontrolü, diğer yanda uluslararası vitrin, arada umutları eriyen bir toplum.

Bu tablo değişmedikçe ne fon skandalının üzerindeki sis dağılır, ne basın özgürlüğü geri gelir, ne de COP31’de verilen “şeffaf Türkiye” mesajı inandırıcı olur.