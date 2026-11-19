Türkiye ekonomisinin geleneksel üretim alanlarından biri olan tekstil sektörü, 2026 yılında ciddi bir dönüşüm ve varlık mücadelesiyle karşı karşıya bulunuyor. Yıllarca Türkiye’nin ihracatına, istihdamına ve sanayileşmesine önemli katkılar sağlayan sektör, bugün yüksek üretim maliyetleri, finansmana erişim güçlükleri, küresel rekabet ve sipariş kayıpları nedeniyle zor bir dönem yaşıyor. Özellikle tekstil ve hazır giyim alanında yaşanan gelişmeler, yalnızca işletmeleri değil, milyonlarca insanın geçimini ve Türkiye’nin üretim kapasitesini de yakından ilgilendiriyor.

MALİYETLER REKABET GÜCÜNÜ ZAYIFLATIYOR

Tekstil sektörünün en önemli sorunlarının başında üretim maliyetlerindeki artış geliyor. İşçilik, enerji, kira, hammadde, lojistik ve finansman giderlerindeki yükseliş, işletmelerin uluslararası pazarlarda fiyat rekabeti yapmasını zorlaştırıyor. Türkiye’de üretim maliyetlerinin döviz bazında yükselmesi, özellikle Avrupa pazarına ihracat yapan firmaların rakipleri karşısında dezavantaj yaşamasına neden oluyor.

Bangladeş, Vietnam, Hindistan ve Çin gibi ülkelerle rekabet etmek zorunda kalan Türk üreticileri, bir taraftan kaliteli üretim avantajını korumaya çalışırken diğer taraftan fiyat baskısıyla mücadele ediyor. Üstelik siparişlerin daha düşük maliyetli ülkelere kayması, kapasite kullanımını ve işletmelerin kârlılığını olumsuz etkiliyor.

İHRACATTA FARKLILAŞAN TABLO

2026 yılının ilk on aylık verileri sektörün farklı alanlarında farklı gelişmeler yaşandığını gösteriyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre tekstil ve hammaddeleri ihracatı yüzde 1,1 artarak yaklaşık 7,97 milyar dolara yükselirken hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 3,8 gerileyerek 13,66 milyar dolar seviyesine indi.

Bu tablo, tekstil üretiminin bütünüyle durgunlaşmadığını ancak özellikle hazır giyim alanında rekabet sorunlarının belirginleştiğini ortaya koyuyor. İhracat artışının sınırlı kalması da sektörün eski büyüme dinamizmini henüz yakalayamadığını gösteriyor.

İSTİHDAM KAYBI SOSYAL BİR MESELEYE DÖNÜŞÜYOR

Tekstil sektöründeki daralmanın en önemli sonuçlarından biri istihdam üzerinde görülüyor. SGK verilerine göre tekstil ve hazır giyim sektörlerinde 2026 yılının ilk sekiz ayında şirket sayısı 2 bin 818 azalarak 51 bin 296’ya geriledi. Aynı dönemde çalışan sayısındaki toplam kayıp 25 bin 520 kişiye ulaştı.

Bu rakamlar yalnızca ekonomik bir daralmayı ifade etmiyor. Tekstil, özellikle kadın istihdamı ve mesleki beceri gerektiren üretim faaliyetleri açısından önemli bir alan. Bir fabrikanın kapanması, sadece işverenin yatırımını kaybetmesi anlamına gelmiyor; çalışanların gelirini, ailelerin yaşam standardını ve üretim yapılan bölgenin ekonomik hareketliliğini de etkiliyor.

Dolayısıyla tekstil sektörünü değerlendirirken istihdam boyutunu göz ardı etmek mümkün değil.

FİNANSMANA ERİŞİM VE İŞLETMELERİN GELECEĞİ

Sektördeki işletmelerin önemli bir bölümü KOBİ niteliğinde. Bu işletmeler yüksek faiz ortamında işletme sermayesi bulmakta zorlanıyor. Siparişlerin azalması, tahsilat sürelerinin uzaması ve stok maliyetlerinin yükselmesi, nakit akışını daha kırılgan hale getiriyor.

Özellikle ihracat yapan firmaların üretim öncesinde finansmana ihtiyaç duyması, kredi maliyetlerini önemli bir rekabet unsuruna dönüştürüyor. Üretici, finansman maliyetini fiyatına yansıtmakta zorlandığında kârlılığından fedakârlık etmek zorunda kalıyor.

ÇÖZÜM YALNIZCA TEŞVİK DEĞİL, DÖNÜŞÜM

Tekstil sektörünün yeniden güçlenmesi için kısa vadeli desteklerin yanında uzun vadeli bir sanayi stratejisine ihtiyaç bulunuyor. İşveren üzerindeki istihdam yükünün azaltılması, ihracatçıya uygun maliyetli finansman sağlanması, enerji giderlerinin rekabetçi seviyelere çekilmesi ve teknolojik yatırımların desteklenmesi öncelikli adımlar olmalı.

Bunun yanında otomasyon, yapay zekâ, dijital üretim planlaması, geri dönüşüm ve sürdürülebilir tekstil uygulamaları sektörün geleceğini belirleyecek. Avrupa pazarında çevresel standartların önem kazanması, Türk üreticileri için hem yeni yükümlülükler hem de yeni fırsatlar yaratıyor.

Sonuç olarak, tekstil sektörü Türkiye’nin vazgeçebileceği sıradan bir üretim alanı değildir. Yüksek istihdam kapasitesi, ihracat potansiyeli, üretim kültürü ve oluşturduğu yan sanayi ağıyla stratejik öneme sahiptir. Bugün yaşanan sorunlar zamanında çözülemezse üretim kapasitesinin başka ülkelere kayması ve yetişmiş iş gücünün kaybedilmesi riski büyüyecektir.

Türkiye’nin ihtiyacı, tekstil sektörünü düşük maliyetli üretime mahkûm etmek değil, yüksek katma değerli, teknolojik ve sürdürülebilir üretimin merkezlerinden biri haline getirmektir. Çünkü tekstili kaybetmek, yalnızca bir sanayi kolunu değil, Türkiye’nin üretim gücünün önemli bir bölümünü kaybetmek anlamına gelecektir.