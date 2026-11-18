Yazar Ümit Cömert ile Ankara kitap fuarında tanıştım. Çalışkan, mücadeleci ve sözünün eri bir arkadaş. “KARANLIK GEÇİT/BOZKAYA DAĞI” isimli romanını benim için imzaladığında aklımdan, aksiyon romanlarına ilgisizliğimden okuyamayacağımı düşünsem de kütüphanemdeki imzalı kitaplar arasında sırası geldiğinde okumaya başladım. Başladıktan sonra hiç de düşündüğüm gibi okumakta zorlanmadım. Roman kahramanlarıyla, kilitli kapıların arkasını merak ettim, gizli odanın anahtarını ben de kahramanla birlikte aradım. Kahramanlarla birlikte tüm zorluklara göğüs gerdim. Bazen kahramandan önce bazen sonra yol aldım tıpkı görünmeyen ama sürekli kahramanın takibinde olan hayalet gibi.

Ümit Cömert’in “Karanlık Geçit: Bozkaya Dağı” romanı, zengin tarihsel anlatımı, aksiyon dolu kurgusu ve derin karakter tahlilleriyle öne çıkan bir macera ve dönem romanıdır.

Kitabı okuduktan sonra şuna bir kez daha kanaat getirdim. Kalem ve kurgu iyiyse her roman sıkılmadan okunabilir. Kitabın iç ve arka kapağına baktığımda “Cilt 1” yazısını görünce, romanın devamı gelecek diye düşündüm. Bu beni heyecanlandırmadı desem yalan olur. Beni heyecanlandırdı ama bu kitabı okuyanların özellikle de aksiyon seven okurların benden daha çok heyecanlandığını düşünüyorum.

Kitabın arka kapağın yapılan alıntıda şöyle diyor: “Gece yarısı, kendini karanlık bir yolun ortasında buldu. Onu bilinmeze doğru çeken merak, terk edilmiş evlerin arasına götürdü. Penceresinden solgun bir ışık sızan eski yapının kapısından içeriye adım attığında, artık geri dönüşün mümkün olmadığını bilmiyordu. Odalar boştu… Ama yalnız değildi.

Onu, geçmişin karanlık sırları ve Bozkaya Dağı’nda başka bir âleme açılan geçit bekliyordu. O geçitten bu dünyaya adım atanların gizemli hikâyelerine tanık olacaksınız.”

Bazı tanışmalar, özellikle de edebiyat dünyasında; size bir eseri okumanızı sağlamanın ötesinde iyi bir dost da kazandırır. Yazar Ümit Cömert de benim hem iyi bir roman okumamı sağladı hem de iyi bir yazar olarak dostlarım arasında yer aldı.

Yolun açık, ürettiklerin ve okuyanın çok olsun soyadı gibi Cömert dostum.