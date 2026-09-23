Bir zamanlar ellerini mala edip

Çamurla sıvadığın duvarlar

Yarasalara yılanlara böceklere

Kuluçkaya yatmaya hazır yuvalar

Bizi sen yoğurdun bilincinle

Aydınlığı tarif eden şiirinle

Seni de biz büyüttük

Emeğe can veren

Eylem kılavuzu şiirlerinle

Sokak sokak

Cadde cadde

Bulvar bulvar

Duramadı karşımızda Enver abi

Çeliğe su veren şiirlerin dilimizdeyken

Ne tanklar

Ne barikatlar

Ne Thomsonlar

Nasıl da halaya durur

Pirinç tarlaları

Buğday tarlaları

Pamuk tarlaları

Pancar tarlaları

Şiirlerinle can bulunca şarkılar

Medeniyet neydi? Topluma mâl olmuş bir gazeteciye, şaire sahip çıkmak bu kadar mı zordu? Çok mu zordu, aslına uygun restore edilerek, Enver Gökçe’nin yaşadığı baba evinin müze yapılması? Devletimizin, Kültür Bakanlığımızın gücü mü yetmezdi? Yoksa haberi mi yoktu, Enver Gökçe diye bir şairin bu topraklarda, bu ülkede yaşadığından.

Haberi vardı, oluyordu olmalıydı elbette. Şiirlerinin insanların bilincine sevda türküsü gibi işlediği ve sınıf mücadelesinde, alanlarda, korsanlarda eylem kılavuzu olduğu zamanlarda!

Enver Gökçe’nin büstünü müzeye, viran olmuş evini ve yarasa çığlıklarını yüreğimin ve aklımın çeperine kazıyarak, köy halkını, önceki ve şimdiki muhtarı; yine gelin, bekleriz, burası artık sizin de köyünüz söylemleri arasında bırakarak dönüş yoluna koyuluyoruz...

Devamı haftaya…