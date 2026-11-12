Avrupa Birliği ülkelerinde son dönemde gündeme gelen acil stok çağrıları, küresel ekonomide artan belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Enerji kaynaklarından gıda ürünlerine, ilaçlardan kritik sanayi hammaddelerine kadar geniş bir alanda stratejik stokların güçlendirilmesi artık Avrupa’nın öncelikli gündemlerinden biri haline geliyor. Özellikle Orta Doğu’daki çatışmalar, petrol ve doğal gaz tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve yaklaşan kış mevsimi, Avrupa ülkelerini daha hazırlıklı olmaya zorluyor.

ENERJİ ARZINDA KIRILGANLIK BÜYÜYOR

Acil stok çağrılarının en önemli nedenlerinin başında enerji güvenliği geliyor. Orta Doğu’daki savaş ortamı ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler, dünya petrol ticaretinin geleceğine ilişkin ciddi endişeler yaratıyor. Petrol ve petrol ürünlerinin uluslararası piyasalarda taşınmasında yaşanabilecek herhangi bir aksama, Avrupa ekonomisini doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

Nitekim 30 Ekim 2026 tarihinde Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç olmak üzere 11 AB ülkesi, stratejik rezervlerinden 20,5 milyon varil dizeli 2027 Ocak ayı sonuna kadar piyasaya sunmayı taahhüt etti. Bu karar, özellikle kış öncesinde yakıt arzının güvence altına alınması ve fiyat baskısının hafifletilmesi amacı taşıyor.

Dizel, Avrupa ekonomisi açısından sıradan bir yakıt değildir. Karayolu taşımacılığı, tarım, lojistik ve sanayi üretiminin temel girdilerinden biridir. Dolayısıyla dizel arzındaki daralma yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, üretim maliyetlerini ve tüketici fiyatlarını da yukarı çekebilir.

RUSYA BAĞIMLILIĞINDAN YENİ TEDARİK SORUNLARINA

Avrupa’nın enerji güvenliği konusundaki hassasiyetinin bir diğer nedeni, Rusya-Ukrayna savaşından sonra değişen enerji tedarik yapısıdır. Rus doğal gazına olan bağımlılığın azaltılması, Avrupa ülkelerini farklı tedarikçilere yöneltti. Ancak bu dönüşüm, enerji güvenliğinin tamamen sağlandığı anlamına gelmiyor.

Orta Doğu’daki gelişmeler, sıvılaştırılmış doğal gaz piyasasındaki daralmalar ve uluslararası petrol ticaretindeki belirsizlikler yeni riskler ortaya çıkarıyor. Almanya’nın doğal gaz depolarının 2 Kasım 2026 itibarıyla yüzde 61,05 doluluk seviyesinde bulunması ve Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 74,56 düzeyinde kalması, kış öncesindeki hazırlık farklılıklarını gözler önüne seriyor.

PANDEMİ DENEYİMİ UNUTULMADI

Acil stok politikalarının arkasındaki önemli nedenlerden biri de COVID-19 salgınının ortaya çıkardığı tedarik zinciri sorunlarıdır. Pandemi döneminde maske, ilaç, tıbbi cihaz ve temel tüketim ürünlerine erişimde yaşanan sıkıntılar, ülkelerin yalnızca uluslararası ticarete güvenerek hareket edemeyeceğini gösterdi.

Avrupa Komisyonu’nun 2025 yılında kabul ettiği Stoklama Stratejisi de bu anlayışın bir sonucu. Strateji; ilaç, gıda, su, enerji ekipmanları ve kritik hammaddeler gibi temel ürünlere kriz dönemlerinde kesintisiz erişimi hedefliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GÜVENLİK TEHDİTLERİ

Stok çağrılarının arkasında yalnızca savaşlar ve ekonomik gelişmeler bulunmuyor. İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, sel, orman yangınları ve aşırı hava olayları da Avrupa’nın acil durum hazırlıklarını güçlendirmesini gerektiriyor.

Bunun yanında siber saldırılar, kritik altyapılara yönelik sabotajlar ve uluslararası güvenlik tehditleri, enerji ve haberleşme sistemlerinin kesintisiz çalışmasını daha önemli hale getiriyor. Bu nedenle stratejik stoklar artık yalnızca ekonomik bir güvence değil, aynı zamanda ulusal güvenlik politikasının da parçası olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE AÇISINDAN HANGİ SONUÇLAR DOĞABİLİR?

Avrupa’daki acil stok politikaları Türkiye ekonomisi açısından da yakından izlenmesi gereken gelişmelerdir. Avrupa Birliği, Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biridir. Avrupa’da enerji maliyetlerinin yükselmesi, Türk ihracatçılarının rekabet gücünü ve sipariş hacmini etkileyebilir.

Öte yandan petrol fiyatlarındaki artış Türkiye’nin enerji ithalat faturasını büyüterek cari denge, enflasyon ve döviz ihtiyacı üzerinde baskı oluşturabilir. Özellikle taşımacılık, tarım ve sanayi sektörlerinde maliyet artışları yeni fiyatlama sorunları yaratabilir.

Türkiye’nin de enerji, gıda, ilaç ve kritik sanayi girdileri konusunda stoklama kapasitesini güçlendirmesi önem taşıyor. Ancak stok politikası yapılırken gereksiz ürün birikimi, kamu maliyeti ve piyasada yapay kıtlık oluşturma riski de dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak, Avrupa ülkelerinin acil stok çağrıları geçici bir panik refleksi olarak değerlendirilmemelidir. Dünya ekonomisi artık yalnızca üretim ve ticaret kapasitesiyle değil, kriz anlarında temel ihtiyaçları karşılayabilme gücüyle de ölçülüyor. Önümüzdeki dönemde ekonomik dayanıklılık, ülkelerin ne kadar üretim yaptığı kadar, üretim ve tüketimi sürdürebilmek için ne kadar hazırlıklı olduklarına bağlı olacak. Avrupa’nın verdiği mesaj açık: Kriz gelmeden hazırlık yapmak, kriz başladıktan sonra çözüm aramaktan çok daha değerlidir.

Kaynak: Euronews