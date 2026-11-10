Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Prof. Dr. Sayın Haydar Baş'ın yazdığı Hoş Geldin Atatürk isimli kitapta belgelerle açıkladığı soy ağacına göre peygamber soyundan gelmektedir; seyittir.

Atatürk, Selanik'te doğuyor. Eğitim hayatı, Kara Harp Okulu ve Harp Akademisi mezuniyetiyle bitiyor. Kıta hayatı, ülkenin düşman işgali altında olduğu bir ortamda devam ediyor. Tabii ki bu durum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için kabul edilmesi imkânsız bir durumdur. Maddi imkânsızlıklar bir yana, iktidardakiler şahsi menfaatleri için her şeyi yapmaktadırlar; vatana ihanet dâhil.

Böyle bir ortamda, 11 milyonluk ülkede okuryazar oranı neredeyse yok denecek kadar azdır. Kadınlarda binde 4, erkeklerde yüzde 8 civarındadır. Sanayi yok, tarım yok, halk yokluk içinde. Düşman, girdiği her yeri yakıp yıkıyor; kadınlara, çocuklara ve yaşlılara akıl dışı muameleler yapıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bugün üzerinde yaşadığımız şanlı Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bize armağan ediyor. Kısacık ömründe, muasır medeniyetler seviyesine çıkmamız için inkılaplar yapıyor. Tarıma ve sanayiye önem veriyor, fabrikalar kurup halka buralarda üretim yapma ve refah içinde yaşama imkânı sunuyor. Eğitim en önemli şey olduğu için öncelikle köy enstitülerinin kurulmasına öncülük ediyor.

Atatürk'ün yaptıklarını, bu cennet vatanda yaşayan, kanında Türk'ün asil kanı dolaşan herkes biliyor. Ben burada kesiyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurana kadar geçen sürede, bence Allah tarafından görevlendirildiğini ve koruma altına alındığını düşünüyorum. Nasıl ki kutsal dinimiz Müslümanlık, Hazreti Muhammed Mustafa tarafından yayılmaya başlarken kendisi bir örümcek ve güvercin sayesinde ölümden kurtarılmışsa, Gazi Mustafa Kemal de cephede göğsüne isabet eden mermiden saati sayesinde kurtulmuştur. Zira detaylara indiğimizde Atatürk'ün yaptıkları, aynen Hazreti Muhammed Peygamberimizin yaptıkları gibi mucizelerle doludur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılında, Atatürk'ün ruhu üzerimizde daima bizi koruyor. Onun için bu cumhuriyeti yıkacak adam anasından doğmadı. Cumhuriyet, Türk gençliğine emanet edilmiştir ve sonsuza kadar yaşayacaktır.

Ne şartlarda kurulduğu unutulup eline devletin imkânları geçtiğinde ülkesini soyup soğana çevirenlere bakıyorum. Hepsi çok eğitimli, güvenilir insanlar! İnanılır gibi değil. Ben bu insanların düştükleri duruma hayret ediyorum. Empati yapıyorum; bu makamlara ben gelseydim devletin bir kuruşuna dokunmazdım, beytülmale el uzatmazdım, diyorum.

Fakat para çok tehlikelidir; cazibesine kapılmak mümkündür. Şu anda cezaevine giren bürokratlardan bir tanesi bile borsadaki bu işlemlerin sonunda başlarına bunların geleceğini, cezaevine atılacaklarını ve itibarlarının sıfırlanacağını bilseydi, bırak şu andaki parayı, dünyaları verseler dönüp bakmazlardı diye düşünüyorum.

Seneler sonra Fenerbahçe, Emre Belözoğlu sayesinde tam istenilen gibi olmasa da yakın bir oyun anlayışıyla maç kazanmaya başladı. İnşallah devamı gelir.

Dünya futbolunun en iyi oynandığı ülkelerin millî futbol takımlarında oynayan oyunculardan kurulan Fenerbahçe neden bu kadar başarısızdı? Şimdi aynı futbolcular harikalar yaratacak. Bunu birisi çıkıp bana anlatsın. Ali Koç bunu incelesin. Çözebilirse huzura kavuşacağını düşünüyorum.