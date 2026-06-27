Amerika Başkanı Johnson Türkiye’ye gelmişti. Esenboğa’da Pan American uçağından inince İnönü tarafından karşılanmıştı. Sonra üstü açık Cumhurbaşkanlığı makam aracı ile Esenboğa’dan Çankaya Köşkü’ne kadar bütün yollarda, binlerce her yaştan Türk vatandaşı tarafından alkışlarla karşılandı. Johnson da Cumhurbaşkanımızla birlikte araçta, şapkası elinde halkı selamlayarak ağır ağır yola devam etti, gitti.

Sevgi, saygı vardı; kimse cumhurbaşkanından korkmadı çünkü cumhurbaşkanı da halkından korkmazdı. Tabii önde eskort olarak polis arabası, yanlarda motosikletli polisler eşlik ediyordu. Terör korkusu veya herhangi bir suikast ihtimali yoktu fakat ben fark etmedim, etrafta güvenlik önlemleri alınmıştı.

Şimdi Trump geliyor NATO zirvesi nedeniyle; halka zulüm olacak önlemler alınıyor. Bana sorarsanız Trump, Kızılay Meydanı’nda aracından inse, halkın arasına Özgür Özel gibi girse, binlerce Türk genci fotoğraf çektirir, sevgi saygı gösterir, Trump’ı baş tacı eder. Biz ne yapıyoruz? Türk gençliğinden korkup terörü bahane ederek kısıtlamalarla sevgi yerine nefret aşılıyoruz, halkı canından bezdiriyoruz, Türk-Amerikan dostluğuna darbe vuruyoruz.

Bugün dünya futbol şampiyonasında Amerika’yı Arda, Orkun ve Kaan’ın golleri ile 3-2 yendik. Daha önce Avustralya’ya ve Paraguay’a yenilmiştik. Bence ilk maçtan önce basın ve TRT sürekli Uğurcan’ı övüp öyle abarttılar ki Uğurcan da etki altında kaldı; hiçbir kalecinin yemeyeceği goller yedi. Maçların başında yenen bu goller takımı strese soktu, futbolcuların eli ayağı dolaştı, bir türlü gol atamadılar. Bence bu şampiyonada TRT hem Uğurcan’ya hem de Türk milletine zarar verdi, elenmemize neden oldu.

En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? TRT’ye yorumcu olarak çıkıp Montella’yı eleştiren, futboldan bihaber, muhabir geçinenlere... Bu adamlar, 24 yıldır Türk milli futbol takımının Dünya Kupası’na katılamamasını unutuyorlar. Bu turnuvaya Montella sayesinde katıldığımızı inkar ediyorlar. Montella’dan önce Türk milli futbol takımını küme düşürenleri unutuyorlar. Montella’nın Türk milli futbol takımını birinciliğe yükselttiğini anımsamıyorlar. Devamlı gece gündüz reklamını yaptıkları Uğurcan’ın hatalı gol yemesinden bahsetmiyorlar; Montella’yı ellerinden gelse yerden yere vuruyorlar.

TRT Genel Müdürlüğüne tavsiyem; çıkıp gördüğünü dahi anlamayan eleştirmenleri ekrana çıkartmayın. Onların nasıl TRT’ye alındıklarını bilmiyorum; onların yüzünden kanal değiştirmek zorunda kalıyorum, bana kötülük yapmalarına izin verilmesini istemiyorum.

Son maçımızda kaybedecek bir şeyimiz kalmadığı için rahattık. Yine kalecinin kapattığı köşeden ve 18 dışından hatalı gol yemesine rağmen takım normal oyununu oynadı. Benim beklediğim Türk milli futbol takımı bu idi. Ben de Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu gibi bu takımın final oynayacağına inananlardandım, olmadı. Bir dahaki sefere inşallah olur. Bir de garibime giden bir şey oldu; Montella’dan önce Türk milli futbol takımının başında teknik direktör olarak görev yapıp takımı küme düşüren Şenol Güneş çıkmış yorum yapmaz mı? Pes yani, insanda utanma duygusunun bu kadar çok ayaklar altına alınmasına üzüldüm, pes.