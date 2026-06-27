Eskiden bir bilgiye ulaşmak için ansiklopedi karıştırırdık. Sonra internet geldi, arama motorları hayatımıza girdi. Şimdi ise tek cümle yazıyoruz; birkaç saniye sonra önümüzde hazır bir metin, fikir ya da çözüm beliriyor. Kabul edelim, bu gerçekten büyük bir kolaylık.

Ama kolay olan her şey, uzun vadede bize iyi geliyor mu?

Bugün bir e-posta yazdırıyoruz, yarın sunum hazırlatıyoruz, ertesi gün sosyal medya paylaşımını... Sonra düşünüyorum da, acaba gerçekten işlerimizi mi kolaylaştırıyoruz, yoksa düşünme zahmetinden mi kaçıyoruz?

Yapay zeka hayatımıza sessizce girdi ama çok hızlı yerleşti. Öyle ki artık bir şey aklımıza takıldığında önce kendi fikrimizi oluşturmuyoruz. Hemen telefona uzanıp soruyoruz. Bazen bir yazının giriş cümlesini, bazen bir tatil planını, bazen de ne pişireceğimizi...

Aslında bunda yanlış olan bir şey yok. Teknoloji bunun için var. Sorun, kendi aklımızı ikinci plana atmaya başladığımız an ortaya çıkıyor.

Çünkü insan düşündükçe gelişiyor. Yanlış yaptıkça öğreniyor. Araştırdıkça yeni şeyler keşfediyor. Eğer her sorunun cevabını hazır alırsak, belki zamandan kazanacağız ama kendimizden biraz kaybedeceğiz.

Bir de işin başka tarafı var. Yapay zeka bize zaman kazandırıyor. Peki o zamanı ne yapıyoruz? Yeni bir şey öğreniyor muyuz? Kendimize vakit ayırıyor muyuz? Yoksa kazandığımız zamanı yine ekran başında mı harcıyoruz?

Belki de asıl mesele yapay zeka değil. Mesele, bizim onu nasıl kullandığımız.

Çünkü çekiçle ev de yapılır, cam da kırılır. Teknoloji de aynı. Bizi geliştirebilir de, köreltebilir de.

Sanırım yapmamız gereken şey çok basit: Yapay zekayı bir yardımcı olarak görmek, yerine düşünmesini istediğimiz biri olarak değil.

Çünkü günün sonunda en değerli şey hâlâ insanın merakı, hayal gücü ve kendi cümleleri.

Yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin, bizi biz yapan bunlar olmaya devam edecek. Belki de asıl soru şu:

Hayatımız kolaylaşırken, düşünmeyi de kolayca başkasına mı bırakıyoruz?