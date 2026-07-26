Dersimli İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına nasıl getirildiğini Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Melih Gökçek ile girdiği diyaloglarda dile getirilen su sayaçlarıyla ilgili yolsuzluk iddiaları sayesinde sempati toplamıştı. "Tam aranan namuslu ve şerefli bir yönetici" denilerek peşinden gidenler, onun tam 13 seçim kaybettireceğini nereden bilebilirlerdi?

Bu da yetmedi; bana göre Atatürk'ün kurduğu CHP'yi yok etti. "Hak, hukuk, adalet" diyerek Ankara'dan İstanbul'a yürüyen ve arkasına takılıp bu yürüyüşe katılan insanların haklarını nasıl ödeyecek? Allah her şeyi bilen ve görendir. Hesap günü geldiğinde gerçekler ortaya çıkınca ne yapacak? Hutemeye atılacağını ve sonsuza kadar orada kalacağını söyleyenler var. Ben de CHP'ye yaptığı bu kötülüğün Allah tarafından affedilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bunun kul hakkına gireceğine inanıyorum.

Allah ömür verirse hep birlikte göreceğiz. Ben çok zor günler geçireceğini, halkın içine rahatça çıkamayacağını düşünüyorum. Tarihe nasıl geçeceğini ve çocuklarına, torunlarına siyasi açıdan nasıl bir miras bırakacağını merak ediyorum. Çok uzun sürmez; Allah ömür verirse bunu da görürüz.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi temizleyeceğini söylerken tahmin ettiğinin dışında gelişmeler yaşandı. Bana göre yaptıklarının faturası AK Parti'ye kesildi. AK Parti'nin emir kulu olduğu ve yaşananların arkasında büyük bir plan bulunduğu düşünülmeye başlandı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her ne kadar "Biz bunun dışındayız." dese de, CHP'deki butlan kararına sarılan Kılıçdaroğlu'nun attığı adımlar, CHP'lilerin ve kamuoyunun önemli bir bölümünün kendisine tepki duymasına neden oldu.

Bugün seçim olsa, CHP'nin tarihindeki en ağır seçim yenilgilerinden birini yaşayacağını düşünüyorum.

Halkın, Sayın Özgür Özel'den yeni bir parti kurmasını istediği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Hukuki yolların tamamen kapanması hâlinde yeni bir parti kurulursa, televizyon kanallarında bu partinin finansmanının nasıl sağlanacağı tartışılmaya başlanacaktır. Bana göre kimsenin görmediği bir nokta var. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen 17 milyondan fazla kişi olduğu ifade ediliyor. Eğer Özgür Özel, bu kişilerden yeni parti için kişi başına bin lira bağış isterse, kısa sürede 17 milyar lira toplanabilir. Böylece seçimlere kadar ihtiyaç duyulduğunda parti maddi sıkıntı yaşamaz diye düşünüyorum.

Kırk gün boyunca Dünya Kupası'nı konuştuk. Sonunda, Dünya Kupası'na katılabilmek için İspanya'da oynadığımız eleme maçında son dakikada yediğimiz şanssız gol nedeniyle berabere kaldık. Turnuvada ise İspanya dünya şampiyonu oldu. Tüm maçlarında yalnızca bir gol yiyen İspanya'ya kendi sahasında iki gol attık.

Bana göre Türk Millî Futbol Takımı, hafife alınmaması gereken kalitede oyunculara sahip. Dünyada yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Ancak kalecinin yediği hatalı goller takımın moralini bozdu ve gruptan çıkamamamıza neden oldu. Dünya Kupası'na katılan takımlar arasında beklenenden daha alt sıralarda yer almamızın sebeplerinden biri de buydu.

Bence burada tek sorumluluk kalecide değildir. Bir futbolcuyu günlerce, hatta saatlerce aşırı şekilde överseniz, o oyuncu üzerinde büyük bir baskı oluşabilir. İlk dakikada yenilen ve birçok kalecinin yemeyeceği bir golün sorumluluğunu sadece Uğurcan'a yüklemek doğru değildir. Bana göre bunda TRT'de görev yapan bilgili ya da bilgisiz yorumcuların da payı vardır.