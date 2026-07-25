Otokrasinin hüküm sürdüğü topraklarda demokrasiyi savunmaya çalışmak, otokratlara ve saray entrikalarına meydan okumak gerçekten de mangal gibi yürek gerektirir...

19 Mart 2025 tarihinde başlayan hukuk kılıfı giydirilmiş siyasi operasyonlarda Ekrem İmamoğlu ve yoldaşlarının başına gelenlere baktığınızda benim neden otokrasiye karşı demokrasiyi savunmak mangal gibi yürek gerektirir dediğim de zaten kolayca anlaşılacaktır.

Hal böyleyken iktidarın işbirlikçisi kayyum Kemal’in kullanıldığı bir operasyon ile 50 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisini Türkiye’nin birinci partisi yapan ekip tasfiye edildi ve Kılıçdaroğlu kayyum olarak Genel Başkanlık makamını işgal etti...

Durum gerçekten de zordu; AKP yargı kollarının da desteklediği bu operasyon ile tüm yollar tıkanmış, tüm kapılar kapanmıştı ya kayyum Kemal’e biat edilip muktedirler tarafından kurgulanan bu tiyatroda figüran olunacak ve sonu gelmez bir hukuk girdabına sürüklenilecek ya da olmaz denilen oldurulup, barikatlar yıkılarak yeni bir yol açılacaktı.

Özgür Özel ve yoldaşları zor olan yolu seçti, olmaz denileni oldurdu ve gemileri yakarak yeni bir yol açtı...

Aşağıda tek tek adlarını saydığım 91 onurlu savaşçı memleketimizde otokrasiye karşı demokrasiyi korumak için ellerini taşın altına koydu; zor, belalı ve son derecede tehlikeli bir yola çıkmaya tereddüt etmedi...

Şunu da söylemem gerekir ki halkın sevgisi ve desteği dışında hiçbir silahları olmayan bu 91 onurlu savaşçı kendilerini millete emanet etmiş bulunmaktadır!

Ben eminim ki milli irade milletin hak ve özgürlüklerini korumak için yola çıkan bu ekibin arkasında yüce dağlar gibi sağlam duracak ve milletimizin sevgisi sel olup akacaktır.

Otokrasiye karşı demokrasiyi savunmak için Özgür Özel önderliğinde yeni yola Yeni Parti ile çıkan adları demokrasi tarihine altın harfler ile yazılacak bu 91 onurlu savaşçının isimleri şöyle:

Özgür Özel

Ahmet Tuncay Özkan

Mahmut Tanal

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Mehmet Salih Uzun

Ali Gökçek

Mehmet Tahtasız

Ali Mahir Başarır

Melih Meriç

Aliye Coşar

Metin İlhan

Aliye Timisi Ersever

Murat Bakan

Asu Kaya

Murat Çan

Aşkın Genç

Murat Emir

Ayça Taşkent

Mustafa Erdem

Ayhan Barut

Mustafa Sarıgül

Aykut Kaya

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Aylin Yaman

Mühip Kanko

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Nail Çiler

Barış Karadeniz

Namık Tan

Bekir Başevirgen

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Bilal Bilici

Okan Konuralp

Burhanettin Bulut

Orhan Sümer

Bülent Tezcan

Özgür Ceylan

Cavit Arı

Özgür Erdem İncesu

Cemal Enginyurt

Özgür Karabat

Cumhur Uzun

Reşat Karagöz

Deniz Yavuzyılmaz

Seda Kaya Ösen

Deniz Yücel

Servet Mullaoğlu

Doğan Demir

Seyit Torun

Ednan Arslan

Sibel Suiçmez

Elvan Işık Gezmiş

Suat Özçağdaş

Ensar Aytekin

Süleyman Bülbül

Evrim Karakoz

Süreyya Öneş Derici

Evrim Rızvanoğlu

Şeref Arpacı

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Tahsin Ocaklı

Fahri Özkan

Talat Dinçer

Fethi Açıkel

Talih Özcan

Gamze Taşcıer

Tekin Bingöl

Gizem Özcan

Turan Taşkın Özer

Gökan Zeybek

Türkan Elçi

Gökçe Gökçen

Uğur Bayraktutan

Gökhan Günaydın

Ulaş Karasu

Harun Özgür Yıldızlı

Umut Akdoğan

Hasan Öztürk

Utku Çakırözer

Hikmet Yalım Halıcı

Ümit Özlale

İbrahim Arslan

Veli Ağbaba

İsmail Atakan Ünver

Yaşar Tüzün

İsmet Güneşhan

Yunus Emre

İzzet Akbulut

Yüksel Taşkın

Kayıhan Pala

Zeynel Emre