Otokrasinin hüküm sürdüğü topraklarda demokrasiyi savunmaya çalışmak, otokratlara ve saray entrikalarına meydan okumak gerçekten de mangal gibi yürek gerektirir...

19 Mart 2025 tarihinde başlayan hukuk kılıfı giydirilmiş siyasi operasyonlarda Ekrem İmamoğlu ve yoldaşlarının başına gelenlere baktığınızda benim neden otokrasiye karşı demokrasiyi savunmak mangal gibi yürek gerektirir dediğim de zaten kolayca anlaşılacaktır.

Hal böyleyken iktidarın işbirlikçisi kayyum Kemal’in kullanıldığı bir operasyon ile 50 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisini Türkiye’nin birinci partisi yapan ekip tasfiye edildi ve Kılıçdaroğlu kayyum olarak Genel Başkanlık makamını işgal etti...

Durum gerçekten de zordu; AKP yargı kollarının da desteklediği bu operasyon ile tüm yollar tıkanmış, tüm kapılar kapanmıştı ya kayyum Kemal’e biat edilip muktedirler tarafından kurgulanan bu tiyatroda figüran olunacak ve sonu gelmez bir hukuk girdabına sürüklenilecek ya da olmaz denilen oldurulup, barikatlar yıkılarak yeni bir yol açılacaktı.

Özgür Özel ve yoldaşları zor olan yolu seçti, olmaz denileni oldurdu ve gemileri yakarak yeni bir yol açtı...

Aşağıda tek tek adlarını saydığım 91 onurlu savaşçı memleketimizde otokrasiye karşı demokrasiyi korumak için ellerini taşın altına koydu; zor, belalı ve son derecede tehlikeli bir yola çıkmaya tereddüt etmedi...

Şunu da söylemem gerekir ki halkın sevgisi ve desteği dışında hiçbir silahları olmayan bu 91 onurlu savaşçı kendilerini millete emanet etmiş bulunmaktadır!

Ben eminim ki milli irade milletin hak ve özgürlüklerini korumak için yola çıkan bu ekibin arkasında yüce dağlar gibi sağlam duracak ve milletimizin sevgisi sel olup akacaktır.

Otokrasiye karşı demokrasiyi savunmak için Özgür Özel önderliğinde yeni yola Yeni Parti ile çıkan adları demokrasi tarihine altın harfler ile yazılacak bu 91 onurlu savaşçının isimleri şöyle: