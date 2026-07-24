

Bazı eşikler vardır ki, yalnızca zamanın içinden akıp gitmez; bir milletin hafızasına, vicdanına ve geleceğine mühürlenir. 24 Temmuz işte böyle bir tarihtir.

Bundan tam 118 yıl önce, 24 Temmuz 1908 gecesi gazeteciler, matbaalara gelen sansür memurlarını içeri sokmayarak tarihi bir direniş başlattı. O gün yalnızca sayfaları denetleyen bir idare reddedilmedi; gerçeğin üzerindeki perdeyi aralama iradesi ve düşüncenin özgürce nefes alma hakkı ilan edildi. Tam da bu yüzden 24 Temmuz, sıradan bir kutlama tarihi değil; köklü bir zihniyet devriminin simgesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın, milletin müşterek sesidir” tespiti, bu devrimin felsefi temelini özetler. Atatürk, basını yalnızca bir haber aktarıcısı değil; “bir kuvvet, bir mektep ve bir rehber” olarak konumlandırır. Çünkü kalem yalnızca mürekkep akıtmaz; hafıza taşır, sorumluluk taşır, umut taşır. Bir toplumun yarını, o kalemin hangi hakikatin peşinden gittiğiyle biçimlenir.

Ne var ki, bugün bilginin dolaşım hızı ışık hızına ulaşmışken bu sorumluluk her zamankinden daha hayati bir sınavdan geçiyor. Haber artık saniyeler içinde cebimize düşüyor ancak ne yazık ki doğruluğun ve derinliğin yerini "tıklanma arzusu" alıyor. Bugün herkes bir cihaz ekranından içerik üretebilir, bir görüntü paylaşıp milyonlara ulaşabilir. Oysa içerik üretmek başka şeydir, gazetecilik yapmak bambaşkadır.

Çünkü gazetecilik; haber yetiştirme telaşı değil, gerçeğe ulaşma sabrıdır. Yalnızca duyurmak değil, doğrulamaktır. Sadece görünene odaklanmak değil, görünmeyeni ve saklananı da toplum adına fark edebilmektir. Nitekim haber ile gerçek aynı şey değildir. Gerçek; emek ister, araştırma ister, kamu yararı ve her şeyden önce yüksek bir vicdan ister. Gazeteciyi sıradan bir içerik üreticisinden ayıran şey elindeki kamera veya klavye değil; omuzlarında taşıdığı bu ağır kamusal sorumluluktur.

Gazetecilik, birilerinin yayımlanmasını istemediği şeyi yayımlamaktır; geri kalan her şey halkla ilişkilerdir. Çünkü bilginin karartıldığı yerde söylenti büyür; hakikatin susturulduğu yerde korku çoğalır. Biliyoruz ki, bilgili bir halk olmadan özgürlük korunamaz. Bu nedenle basın özgürlüğü, sadece gazetecilerin mesleki bir ayrıcalığı değil; her bir vatandaşın doğru bilgiye ulaşma, yani özgür kalma hakkının asli teminatıdır.

Bu teminatın en canlı ve yalın hali ise yerel basında karşılık bulur. Yerel basın, bir kentin atan kalbi, silinmeyen hafızasıdır. Sokakların sevincini de acısını da en çıplak haliyle o bilir. Büyük ekranların ve genel manşetlerin gözden kaçırdığı nice insan hikayesi, yerel medyanın cefakar emeği sayesinde tarihe not düşülür.

Tarih boyunca doğruyu söyleyenin dokuz köyden kovulduğu dönemler hep oldu. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışanlar da eksilmedi. Ancak zaman, insanlığa değişmeyen tek bir kuralı öğretti: Hakikat gecikebilir ama asla kaybolmaz. Sansür kalemleri yavaşlatabilir ama toplumun ortak vicdanını asla susturamaz. Zira fikirler, cebirle değil ancak hürriyetin sağladığı özgür vasatta kök salıp gelişebilir.

24 Temmuz’u anlamak, sadece geçmişte kazanılmış bir başarıyı hatırlatmak değildir. Asıl mesele; bugün hakikatin yanında dimdik durabilmektir. Hangi bedel ödenirse ödensin, gerçeği savunma iradesinden vazgeçmemektir.

Bir toplumun vicdanı sustuğunda önce kelimeler eksilir, sonra umutlar... Ama gerçeğin izini sabırla süren tek bir kalem bile varsa, karanlık hiçbir zaman son sözünü söyleyemez.

Kalemini satmayan, gerçeği bükmeyen, kamu yararını kişisel hırsların üstünde tutan; geceyi gündüze katarak halkın haber alma hakkı için çalışan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun.

SONSÖZ

Eğilmeyen kalemlerimiz hiç susmasın, vicdanımız hiç yorulmasın.