"Adalet mülkün temelidir."

Bazı dönemler vardır; zaman değişir ama asıl değişen, toplumun birbirine ve kurumlarına duyduğu güvendir.

Bugün Türkiye yalnızca ekonomik dalgalanmaları, dış politikayı ya da sıcak siyasi gelişmeleri konuşmuyor. Aynı zamanda vicdanını, hukuk anlayışını, demokrasiye olan inancını ve en önemlisi "birlikte yaşama" iradesini yeniden sorguluyor. Belediyelere yönelik soruşturmalar, kurumsal yapılarda yaşanan sarsıntılar, sertleşen söylemler ve giderek derinleşen kutuplaşma… Bütün bunlar yalnızca akşam haberlerinin geçici başlıkları değildir. Bunlar, bir milletin ortak geleceğini kökünden etkileyen kırılma noktalarıdır.

Çünkü hukuk yalnızca mahkeme salonlarının soğuk duvarları arasında aranmaz. Hukuk; bir annenin adalete duyduğu güvende, bir gencin geleceğe bakışındaki umutta, bir emeklinin devletine beslediği inançta, bir çocuğun "Bu ülkede hak yerini bulur" diyebilmesinde yaşar.

Demokrasi de yalnızca birkaç yılda bir sandığa atılan oydan ibaret değildir. Demokrasi; sandıktan çıkan iradenin hukukla korunması, gücün yine hukukla sınırlandırılması ve herkes için eşit uygulanan bir adalet mekanizmasıyla anlam kazanır.

Bugün herkes konuşuyor. Kimi mahkeme kurulmadan peşinen hüküm veriyor, kimi hiçbir delil ortaya konmadan körü körüne bir savunma cephesi örüyor. Oysa hakikat, sloganların gürültüsünde değil; delillerin ve hukukun sessizliğinde ortaya çıkar. Masumiyet karinesi yalnızca tozlu hukuk kitaplarında yazan soyut bir ilke değildir; modern medeniyetin vicdanıdır. Çünkü adalet, suçluyu cezalandırdığı kadar masumu da koruyabildiğinde gerçek anlamda adalettir.

"Geç gelen adalet, adalet değildir."

Ancak öfkeyle, hırsla ve aceleyle verilen hüküm de adalet değildir. Bu yüzden hukuk; hislerin değil, aklın ve selim vicdanın diliyle konuşmalıdır. Bugün yaşanan her tartışma bize aynı can alıcı soruyu sorduruyor.

Biz gerçekten hakikati mi arıyoruz, yoksa yalnızca kendi mahallemizin doğrularını mı?

Toplumlar, ortak hakikatten uzaklaştıkça kutuplaşır. Kutuplaşma büyüdükçe insanlar birbirini dinlemeyi bırakır. Dinlemeyi bırakan toplumlar ise ortak aklı kaybeder. Oysa ortak aklın olmadığı yerde güven olmaz. Güvenin olmadığı yerde üretim, yatırım, huzur ve en nihayetinde bir gelecek inşa edilemez.

Devletlerin ve toplumların en büyük gücü yalnızca orduları, ekonomik büyüklükleri ya da teknolojileri değildir. Asıl güç, vatandaşın adalet mekanizmasına duyduğu sarsılmaz güvendir. Liyakat yerini sadakate bıraktığında, şeffaflık kaybolup söylentiler çoğaldığında kurumlar zayıflar. Vicdan sustuğunda öfke konuşur; öfkenin konuştuğu yerde ise müzakere biter.

Oysa siyaset; bir restleşme, bir imha etme sanatı değil; ortak akılla çözüm üretme sorumluluğudur. Bu sorumluluk sadece iktidar aygıtını elinde bulunduranlar için değil, topluma alternatif sunma iddiasında olan muhalefet yapıları için de geçerlidir.

Tam da bu noktada, içinden geçtiğimiz dönemin en büyük açmazlarından biri, ülkenin kurucu değerlerini ve bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını taşıyan yapılarda tezahür ediyor. Atatürk'ün büyük vizyonla kurduğu, bu ülkenin harcı olan bir partinin çatısı altında, ortak bir Türkiye ideali etrafında kenetlenmek yerine iç ayrışmaların, koltuk kavgalarının ve klik savaşlarının esiri olmak, sadece o yapıya değil, ülkenin çok sesli demokrasi ihtiyacına da büyük bir gölge düşürüyor.

İnsanların aynı çatının altında birbirini yoldaş değil de adeta birer düşman gibi görmesi, siyasi ihtirasları ilkelerin önüne koyması, topluma vaat edilen "adalet ve huzur" söyleminin inandırıcılığını kendi elleriyle baltalıyor. Kendi içinde barışı, adaleti ve liyakati sağlayamayan yapıların, ülkeye adalet getirme vaadi toplum nezdinde karşılık bulamaz. Kurucu iradenin büyüklüğü, kişisel ikbal kavgalarının gürültüsüyle boğulmamalıdır. Çünkü içerideki her çatlak, dışarıdaki umudu biraz daha karartır.

Sert eleştiri demokrasinin bir parçasıdır; muhalefet de iktidar da demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak hiçbir siyasi kimlik, hiçbir delege hesabı ve hiçbir makam hukukun da toplumsal vicdanın da üzerinde değildir. Kanun önünde herkes eşittir ve hukuk devletinin en büyük teminatı bu eşitliktedir.

Bugün belki en çok ihtiyacımız olan şey; birbirimizi susturmak değil, birbirimizi anlamaya çalışmaktır. Çünkü aynı gökyüzünün altında yaşıyor, aynı bayrağın gölgesinde nefes alıyoruz. Aynı geleceği çocuklarımıza emanet edeceğiz.

Bu yüzden adalet yalnızca mahkemelerin, siyaset de yalnızca partilerin konusu değildir. Adalet, milletin ortak emanetidir; hakikat ise tek bir tarafın tekelinde değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün bir başkası için sustuğumuz ya da eğip büktüğümüz hukuk, yarın mutlaka bize de lazım olacaktır. Hukuk kişiye, güce veya döneme göre esnemeye başladığında adalet olmaktan çıkar; bir güç mücadelesinin acımasız aracına dönüşür.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözü, yalnızca bir yönetim biçimini değil, millet iradesinin ancak ve ancak evrensel hukukla güvence altına alınabileceğini hatırlatır. O irade ise kişisel hırslara kurban edilemeyecek kadar mukaddestir.

Rüzgar ne yönden eserse essin, zamanın ve tarihin akışı er ya da geç her hesabı ait olduğu yere taşır. Önemli olan, o hesabın şahsi öfkelerin, intikam duygularının veya siyasi kliklerin eliyle değil; hukukun sarsılmaz, tarafsız terazisinde görülmesidir.

SONSÖZ

Benim tarafım; hiçbir siyasi figür, hiçbir klik ya da parti içi güç odağı değildir. Benim tarafım; hukukun üstünlüğü, vicdanın berrak sesi, hakikatin ışığı ve bu milletin bölünmez, ortak geleceğidir.

Çünkü tarih, en yüksek sesi çıkaranları ya da en hırslı kavgaları verenleri değil; en zor zamanlarda bile kendi iç dünyasında ve toplumsal hayatında adaletten, doğruluktan ayrılmayanları hatırlar.