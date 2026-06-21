"Kendini fetheden insan, en büyük fatihtir." PLATON

Bazı başarıların arkasında yalnızca doğru cevaplar yoktur; uykusuz geceler, sessiz gözyaşları, ertelenmiş hayaller ve vazgeçmemeyi seçen yürekler vardır.

Bir öğrencinin masasına bırakılan her kitap, aslında geleceğe atılan küçük bir adımdır. Başarı bir gecede kapıyı çalmaz; her çözülen soru, her çevrilen sayfa, her tekrar edilen konu geleceğin tuğlalarını birer birer yerine koyar. Çünkü iyi bilinir ki, taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.

Kimi zaman yorulursun. Herkes uyurken sen çalışırsın. Geceyi gündüze katar, dirsek çürütür, alnının teriyle hayallerini büyütürsün. Bazen yerinde saydığını sanır, bazen kendinden şüphe edersin. Ama toprağa düşen hiçbir tohum sessizliğini sonsuza kadar korumaz; vakti geldiğinde mutlaka filiz verir. Emek, görünmez bir bağla mutlaka karşılığına bağlanmıştır.

Hayat, insanın önüne her zaman düz yollar çıkarmaz. Kimi zaman düşersin, kimi zaman en baştan başlamak zorunda kalırsın. Ama kazananlar hiç düşmeyenler değil, her düştüğünde üstündeki tozu silkeleyip yeniden ayağa kalkabilenlerdir. Çünkü başarı, sadece yola devam etme cesareti gösterenlerin ödülüdür.

Bir sınav salonunda sadece kalemler hareket etmez; yılların emeği, ailelerin duaları, öğretmenlerin umutları ve genç yüreklerin geleceğe dair heyecanı da o sıralarda sessizce yerini alır. O birkaç saat içinde yalnızca sorular çözülmez; sabır, azim ve inanç da sınanır.

Bugün yorgunsun. Belki gözlerin satırlarda, aklın hayallerinde dolaşıyor. Ama bil ki; bugün çekilen yorgunluk yarının gururudur. Her doğru adım, aydınlık bir geleceğe bırakılan kalıcı bir izdir. Bu izi takip ederken insan anlar ki; hayatta en hakiki mürşit ilimdir ve ilmin yolunda harcanan hiçbir nefes boşa gitmemiştir.

Sonuç ne olursa olsun, bir sınav asla senin değerini ölçemez. Bir insanın karakterini, merhametini, vicdanını, dürüstlüğünü ve hayata kattığı anlamı hiçbir optik form tanımlayamaz. Sınavlar yalnızca belirli bir günde gösterilen performansı ölçer; oysa insanın gerçek değeri, hayatın getirdiği tüm sınavlar karşısında asil duruşunu koruyabilmesinde saklıdır.

Evet, yolun uzun, belki yük ağır, haklısın umut bazen yoruluyor. Ama yürümekten vazgeçmeyenler menziline elbet varır. Yeter ki durma. Yeter ki vazgeçme. Yeter ki gözünü hedefinden ayırma.

SONSÖZ

Çünkü bir gün dönüp geriye baktığında; seni başarıya götüren, seni sen yapan şeyin sadece aldığın puanlar ya da yüksek zekan değil; her şeye rağmen pes etmeyi reddeden o asil ve inançlı yüreğin olduğunu göreceksin. Sınavlar gelir geçer, ama senin bu süreçte kazandığın direnç, ömür boyu senin en büyük zaferin olarak kalacaktır.

GELECEĞİN ASİL YÜREKLERİNE

Önünüzdeki o sıralar, sadece bir sınav alanı değil; bugüne kadar sabırla, inançla ve döktüğünüz her damla alın teriyle kendi hikayenizi yazdığınız yerdir.

Kalemleriniz elinizde, emekleriniz arkanızda, dualarımız ise hep sizinle. Zihniniz açık, yolunuz aydınlık, yüreğiniz ferah olsun. Siz o sınav salonundan içeri girmeden önce de çok kıymetliydiniz, o kapıdan çıkarken de bu dünyanın en büyük zenginliği olarak kalacaksınız.

Kendinize inanın, cesaretinize güvenin. Dualarım ve kalbim her anınızda sizinle.

Sınava girecek tüm öğrencilerimize sonsuz başarılar dilerim. Yolunuz da bahtınız da açık olsun!