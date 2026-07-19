Ankara’da siyaset hiçbir zaman yalnızca görünen değildir. Bu şehirde hiçbir dosya tek katmanlı açılmaz. Her açıklamanın ardında başka bir hesap, her sessizliğin içinde başka bir cümle, her hamlenin gölgesinde başka bir niyet saklıdır. Başkentin siyaset mutfağı, tıpkı Rus matruşkaları gibidir; en dıştaki kabuğu kaldırdığınızda bambaşka bir gerçeklikle karşılaşırsınız.

Kulislerde günlerdir aynı başlık dolaşıyor. Aynı gelenekten beslenen, aynı hafızayı paylaşan yeni bir yapı inşa ediliyor. Üstelik bu kez konuşulan senaryo, mevcut bir partinin içine katılmak ya da başka bir çatının altında erimek değil. Bağımsız ama o eski gövdeyle yan yana yürüyecek bir ikiz yapı doğuyor. Kuruluşuyla birlikte farklı siyasi partilerin ortak bir irade etrafında buluşacağı, Türkiye siyasetinde alışılmış dengeleri değiştirebilecek güçlü bir dayanışma zemininin hazırlandığı konuşuluyor. Yani karşımızda yalnız bir lider değil, ana akımın içinden çıkan bir ikizleşme sancısı var.

Kulislerde dile getirilen rakamlar ve senaryolar, başlı başına karmaşık bir siyasi satranç tahtasını andırıyor. İlk aşamada 80 ila 90 milletvekilinin, hatta kimi değerlendirmelerde 84 milletvekilinin bu ikiz oluşuma katılabileceği ifade ediliyor. Ana muhalefetin eylül kurultayı nedeniyle birçok ismin şu sıralar "bekle ve gör" stratejisini tercih ettiği, bu nedenle ilk geçişlerin 45 milletvekili civarında şekillenebileceği de konuşulan senaryolar arasında. Eğer iddia edilen büyük sayı gerçekleşirse, Meclis’teki muhalefet dengesi de baştan aşağı değişebilir. Fakat bütün bu rakamlar, tabloda görünen yalnızca matematik kısmıdır. Asıl mesele, sayıların arkasında duran insan hikayeleridir. Çünkü siyaset yalnızca milletvekillerinden, genel merkezlerden ve kürsülerden ibaret değildir; aynı zamanda umut eden insanların vicdanında kurulur.

Konuşulan yalnızca teknik bir çatı değişikliği değil; kökleri onlarca yıl öncesine uzanan bir siyasi hafızanın ikiye ayrılması ihtimalidir. Bir elmayı ortadan kesen keskin bir bıçak gibi... O bıçak düştüğünde, ortaya çıkan iki ikiz parçanın bir tarafında yılların birikimi, ortak mücadeleler ve seçim meydanlarında omuz omuza verilen emekler kalacak; diğer tarafında ise yeni bir başlangıç umudu, değişim arzusu ve yeniden inşa edilmek istenen bir siyasal gelecek yer alacak.

Sadakat ile umut arasındaki bu ince çizgide, süreç boyunca en ağır yükü ne liderler ne de yöneticiler taşır. En ağır yükü, yıllarca aynı rozeti gururla göğsünde taşıyan insanlar taşır. Çünkü dün aynı afişi birlikte asanlar, aynı otobüste kilometrelerce yol gidenler, aynı sandıkta sabahlayanlar, aynı sloganı aynı inançla haykıranlar; bir gecede kendilerini iki ayrı yolun başında bulabilir.

Siyasetin en görünmeyen yarası tam da burada başlar. İnsan bazen karşısındaki rakibine değil, dün omuz omuza yürüdüğü yol arkadaşına yabancılaşmanın acısını yaşar. Seçmen açısından da tablo farklı değildir. Bir tarafta yılların alışkanlığı, kurumsal aidiyet ve geçmişe duyulan sadakat; diğer tarafta değişimin heyecanı, yeni bir başlangıcın çağrısı ve "belki bu kez olur" duygusu... Kararsızlık yalnızca siyasi değildir; çoğu zaman insanın kendi vicdanıyla yaptığı sessiz bir konuşmadır. Belki de bu yüzden bugün yaşanan tartışmalar sadece yeni bir kurumsal kimlik üzerine değil; umut ile sadakat arasındaki o son derece ince çizgi üzerinedir.

Öte yandan kulislerde farklı bir okuma da yapılıyor. Kimilerine göre yaşanan bu ayrışma, köprüleri tamamen yıkmak için değil; ileride yeniden buluşabilmenin kapısını açık bırakmak için tasarlanmış uzun vadeli bir strateji olabilir. Tıpkı birbirinden ayrı yollara sapan ama kökeni bir olan ikiz kardeşler gibi... Kurumsal hafızayı koruyacak isimlerin öne çıkarılması, gelecekte seçim sistemi ya da Meclis aritmetiği farklı bir zorunluluk doğurduğunda, bu iki ayrı yolun yeniden aynı kavşakta birleşebilmesine imkan tanıyabilir. Siyaset bazen ayrılarak güçlenmeyi, bazen uzaklaşarak yeniden buluşmayı da hesap eder.

Ama bütün bu hesapların üzerinde duran başka bir gerçek vardır. Masalarda yapılan planlar ne kadar profesyonel görünürse görünsün, siyaset tarihinin yönünü en sonunda masa değil, millet belirler. 1950’de de böyle oldu, 1989’da da, 2002’de de... Hiçbir anket toplumun en derin sessizliğini tam olarak ölçemez. Hiçbir grafik insanların evlerinde çocuklarına bakarken kurduğu cümleleri rakamlara dökemez. Hiçbir analiz, geceleri yastığa başını koyan milyonların geleceğe dair taşıdığı kaygıyı bütün ağırlığıyla gösteremez. Çünkü toplumun en büyük kararları, çoğu zaman en sessiz dönemlerde olgunlaşır.

Ankara koridorlarında deneyimli siyasetçilerin sıkça dile getirdiği bir cümle belki de bütün bu tabloyu özetliyor: "Milletin ağzını bıçak açmıyor; ama hafızasında tek bir mühür saklıyor, onu da günü geldiğinde iradesini beyan etmek için bekletiyor." İşte bu cümle, yalnızca bir benzetme değildir. Bu, uzun süre konuşmayan toplumların hafızasını, bekleyenlerin sabrını ve hayal kırıklıklarıyla biriken o devasa sessizliği anlatır. Çünkü demokrasi, en yüksek sesle bağıranın değil; en sonunda karar veren milyonların rejimidir. Siyasi aktörler yeni yollar çizebilir, partiler bölünebilir, ittifaklar kurulabilir ve Meclis aritmetiği yeniden yazılabilir.

Bugün keskin bir bıçakla ikiye ayrılan o elma, yarın yeniden tek bir bütün olmaya da çalışabilir. Fakat tarihin değişmeyen hükmü hep aynı kalır. En büyük güç; kürsülerde en yüksek sesle konuşanlarda değil, sandığa gidene kadar sabırla susabilen halktadır.

SONSÖZ

Gün gelir bütün kulisler susar, bütün senaryolar dağılır, bütün hesaplar anlamını yitirir ve geriye yalnızca milletin vicdanı kalır. İşte o vicdan konuştuğunda, hiçbir siyasi matematik onun önüne geçemez. Çünkü demokrasinin gerçek sahibi, kulislerde fısıldayanlar değil; sandıkta son sözü söyleyen millettir.

Millet bazen uzun süre susar; ama konuştuğunda, tarih yeniden yazılır.