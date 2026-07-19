Geçen gün bir programda rastgele denk geldiğim sözde bir psikolog “yeğenim hayvanat bahçesine gitmiş… bla bla…” Programı direkt kapattım. Artık o saniyeden sonra dinlemenin bir alemi yoktu. O laftan sonra ne onun uzman olduğuna inanabilirim ne söylediklerine itimat ederim ne de saygı duyarım. Hangi yüzyılda yaşıyoruz yahu? Gerçek bir psikolog olabilir misin sen? Nasıl bir vizyonsuzluktur?

Buradan kocaman harflerle haykıyorum. BU BİR İNSANLIK MESELESİDİR. HAYVAN SEVERLİKLE BİR İLGİSİ BİR ALAKASI YOKTUR. HAYVANAT BAHÇELERİ HAYVANLARIN KÖLELİK SİSTEMİ İLE ALIKONULDUĞU HAPİSHANALERDİR. Söyledik, söyledik, duyulmadı! Bağırdık, haykırdık ama anlaşılmadı.

HAYVANAT BAHÇESİ DEĞİL HAYVAN HAPİSHANESİ OLDUĞUNU NE ZAMAN ANLAYACAĞIZ?! Yine söylüyorum, tekrar söyleyeceğim, yine söyleyeceğim, tekrar söyleyeceğim. Sonra bir daha söyleyeceğim. Sürekli söyleyeceğim. HAYVANAT BAHÇESİ DEĞİL. HAYVAN HAPİSHANESİ. DAHA KAÇ KERE SÖYLEMEK GEREKECEK? KAÇ YIL DAHA?

SONSUZA KADAR SÖYLERİM!

Bahçe nedir sevgili okurlar? Bahçe deyince aklınıza ne geliyor? Size ne çağrıştırıyor? Güzel çiçeklerin, böceklerin, çimlerin, ağaçların, yeşilliğin, doğanın olduğu bir yer gelmiyor mu? Hadi en kötü çalılıklardan, otlardan oluşan bir yer olsun. Hadi o da olmasın çay bahçesi olsun, sevdiklerinizle hoş beş edip çay içtiğiniz yer. Ama hiç kimse “bahçe” denildiğinde beton, dışkı, buz gibi parmaklıklar, dört duvar, bir hücre düşünmez değil mi? ÖYLEYSE TÜRKÇEMİZİ DÜZGÜN KULLANACAĞIZ. ORASI BAHÇE DEĞİL HAPİSHANE. HAYVANLARIN ESİR TUTULDUĞU, HAPİS EDİLDİĞİ, KÖLELEŞTİRİLDİĞİ, SÖMÜRÜLDÜĞÜ, PARMAKLIKLARLA ÇEVRİLİ, UFACIK HÜCRELERDEN OLUŞAN KÖLE SİSTEMİ.

Bahçe ne demektir?

BAHÇE: İçinde sebze ve meyve yetiştirilen yer, bostan. Aynı zamanda insanların çay veya kahve içip sohbet ettiği açık alanlara (örneğin çay bahçesi) verilen ortak isim olarak da kullanılır.

SİZCE HAYVANLARIN ORADA EĞLENİYORLARMIŞ GİBİ BİR HALLERİ VAR MI? SİZCE ORADA İYİ VAKİT GEÇİRİYOR GİBİ GÖZÜKÜYORLAR MI? ONLARIN SURATLARINA BİR BAKIN. YUKARIDAKİ RESME BİR DAHA BAKIN.

SORUYORUM SİZE.

ACI ÇEKİYORLAR ONLAR ACI! ÇOK ACI ÇEKİYORLAR. ZULÜM. ISTIRAP. ACI.

BU BİR HAYVAN SEVERLİK MESELESİ DEĞİLDİR. BU MESELE BİR İNSANLIK MESELESİDİR. İNSANLIK ONURUNA AYKIRIDIR. İNSAN OLAN HERKESİN KARŞI DURMASI GEREKEN BİR MESELE OLMALIDIR. BİRAZ OLSUN OKUYAN, ARAŞTIRAN, DÜŞÜNEN HERKESİN KINADIĞI BİR SÖMÜRÜ SİSTEMİDİR. HAYVAN HAPİSHANELERİ YASAKLANMALIDIR. BUDUR.

BAHÇE FALAN DEĞİLDİR. “HAYVAN HAPİSHANELERİ”DİR. ZULÜM YERLERİDİR. İŞKENCE MEKANLARIDIR. BUDUR!

DİLDEKİ BU YANLIŞ, BU SAKİL KULLANIMIN DERHAL DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR. BUNU YAPACAK OLAN BİZLERİZ. BİLGİNİZE…