Tıp alanında dünyada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. DNA araştırmaları, hücre tedavileri, genetik çalışmalar ve biyoteknoloji alanındaki ilerlemeler, birçok hastalığın tedavisinde umut verici sonuçlar ortaya koyuyor. Bilim insanları hasarlı hücrelerin onarılması, yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve uzay koşullarında yaşamı mümkün kılabilecek araştırmalar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kullandığımız akıllı telefonlar ve dijital sistemler de kişisel verilerin korunması konusunda yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Buradan okul arkadaşım Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı açıklamalar kamuoyunda uzun süre tartışıldı. Bugün ise CHP'de yaşanan gelişmeler ve kurultay sürecine ilişkin hukuki tartışmalar gündemde yer alıyor.

Benim düşüncem şudur: CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş, Türkiye'nin köklü siyasi partilerinden biridir. Böyle bir partinin geleceğiyle ilgili kararların demokratik süreçler ve hukuk çerçevesinde alınması gerektiğine inanıyorum. Eğer kanun olağanüstü kurultay yapılmasını gerektiriyorsa, bunun değerlendirilmesi ve hukuki sürecin işletilmesi önemlidir. Kamuoyunda farklı görüşler dile getiriliyor ve birçok kişi yaşanan gelişmeleri merakla takip ediyor.

İnsan hayatı bir kez yaşanır. Bu dünyadan ayrıldıktan sonra geriye bıraktığımız eserler, hizmetler ve toplum hafızasındaki yerimiz kalır. Topluma fayda sağlayan insanlar her zaman saygıyla anılır. Bu nedenle herkesin attığı adımları, aldığı kararları ve üstlendiği sorumlulukları geleceği düşünerek değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum.

Öte yandan Dünya Kupası'nın sona yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye'nin uzun yıllar sonra yeniden turnuvada yer almasını önemli bir başarı olarak görüyorum. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Vincenzo Montella ve milli takım futbolcularını verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Bu turnuvanın gelecek yıllar için önemli bir tecrübe olduğuna inanıyorum. Bundan sonraki süreçte teknik heyetin, performansı esas alan ve hiçbir futbolcuya ayrıcalık tanımayan bir anlayışla yoluna devam etmesini temenni ediyorum.

Şampiyona başlarken yaptığım tahmin doğrultusunda Fransa'nın güçlü kadrosuyla kupaya uzanabilecek ekiplerden biri olduğunu düşünüyorum.

Şimdi ise Avrupa kupaları heyecanı başlıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek tüm temsilcilerimize başarılar diliyorum. Ardından başlayacak Süper Lig sezonunun da centilmence, adil ve keyifli bir rekabet ortamında geçmesini temenni ediyor, Türk sporuna katkı sağlayan herkese başarılar diliyorum.