FB sonunda teknik direktörünü buldu. 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalandı. Ancak Aston Villa maçında santrfor oynayan bir futbolcunun 8 kez ofsayta düşmesi, bunların 6’sının hakem tarafından çalınıp 2’sinin “oyunun akışı” gerekçesiyle çalınmaması, üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Üç gün sonra oynanan Göztepe maçında ise takımın akıl almaz derecede hatalı paslar yapması ve sürekli top kaybetmesi bana göre mutlaka açıklanmalıdır.

FB’nin geçen yıllarda sabote edildiğini düşünüyorum. Takım, bazı kritik maçlarda oynamadı; oynuyormuş gibi yaptı. Bunu defalarca yazdım ve Sayın Ali Koç’u uyardım. “Bir insana en büyük ihanet en yakınından gelir” dedim ve ne yazık ki haklı çıktım. Son kovulanlar, Ali Koç’a ciddi zarar verdiler; takımı şampiyon yaptırmadılar. Bugün son iki maçta, bütün enerjisini sahaya veren futbolcuların yanında; geri pas, yan pas yaparak top kaybeden ve takıma zarar veren isimler de vardı.

Şimdi büyük umutlarla transfer edilen Kerem Aktürkoğlu’na gelelim. Kerem, bugüne kadar oynadığı takımlara büyük katkılar verdi. Bunun nedeni, o takımlarda arkadaşlarının ver-kaç oyununu çok iyi yapması ve orta sahadan Kerem’in savunma arkasına yaptığı koşulara uzun paslar atan futbolcuların bulunmasıydı. Benfica’da Orkun Kökçü, Kerem’e birçok gol attırdı. FB’de ise Kerem hiç beslenmiyor. Büyük futbolcu, ferdi olarak değil; takım ruhu içinde, arkadaşına gol attırarak olunur.

Kerem şu anda tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ver-kaç için pas verdiği arkadaşı, pası geri vermek yerine geri pas ya da yan pas yapınca Kerem de oyundan düşüyor. FB adeta Türk Milli Takımı’nın santrforu olan Kerem’i büyütmek yerine etkisiz hale getiriyor. Teknik direktörün, Kerem’e pas vermeyip geri pas yapan ve oyunu yavaşlatan futbolcuya, “Neden pas vermedin, neden takımın gol atmasını engelledin?” diye sorması gerekir. Bana göre Kerem şu anda sabote ediliyor.

Gelelim En-Nesyri’ye… Bu futbolcu Sevilla’da Avrupa kupası kazanan takımın santrforuydu. Son Afrika Kupası’nda final oynadı. FB böyle bir futbolcuya sahip ama 90 dakika oynadığı maçta kaç tane açık orta yapıldı? Neredeyse hiç. Böyle bir santrfor nasıl gol atsın? Mecburen geriye gelip top alıyor, oyunu kendi kurmaya çalışıyor.

GS’de bekler dâhil bütün takım tek bir oyuncuya, Osimhen’e çalışıyor ve o da gol atıyor. İddia ediyorum: Osimhen FB’ye gelsin, En-Nesyri’nin durumuna düşer. En-Nesyri GS’de sahaya çıksın, Osimhen’den fazla gol atar. FB’de ise çok büyük paralar alarak gelen futbolcular kısa sürede havaya giriyor, kendilerini dev aynasında görüyor, şov yapıyor. Taraftar da aşırı tezahüratla buna çanak tutuyor.

Todescu, başarılı olmak istiyorsan; arkadaşına yardımcı olmayan, bireysel şov yapan hiç kimsenin gözünün yaşına bakma. Takım oyunu oynamayana formayı verme. En-Nesyri’ye sağdan soldan orta yapılsın, FB 6 gol atar. FB teknik direktörü olmak kolay değil; herkesin gözü o koltukta. Senin başarısız olmanı isteyenler, futbolcuların aklına girer.

Bu yüzden bir kişi görevlendir; futbolcuları yakından takip et, kimlerle temas halinde olduklarını öğren. Yanlış yapanı affetme. Ancak o zaman takımı şampiyon yapabilir ve kalıcı olabilirsin.