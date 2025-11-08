TFF Başkanının, bazı hakemlerin bahis oynadığını açıklamasını ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon başlattı. Bugün biri kulüp sahibi, diğeri kulüp başkanı olmak üzere 21 kişi hakkında19’u hakem gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakem ve diğer şüphelileri ifadeleri alınmak üzere adreslerinden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar savcılığa sevk edilecek. Savcı, ifadelerini aldıktan sonra suçlu gördüklerini mahkemeye yönlendirecek; mahkeme de yasal gereğini yerine getirerek suçlulara cezalarını verecek.

Buraya kadar her şey olağan görünüyor. Ancak asıl önemli olan, bu hakemlerin kararları sonucu bir alt lige düşen kulüplerin ve hakları yenilen takımların durumudur. Haksız yere bir üst lige çıkan kulüplerin yarattığı mağduriyetler nasıl giderilecek? “Atı alan Üsküdar’ı geçti” durumu burada da geçerli. Bu konuda bilirkişilerin yalnızca maddi kazancı değil, kurumların manevi kayıplarını da dikkate alması gerekiyor.

FB–Viktoria Plzen Maçı Tepki Çekti

Dün oynanan Fenerbahçe–Viktoria Plzen maçını yöneten hakem, daha ilk düdükten itibaren Fenerbahçe’ye adeta ihanet edercesine bir yönetim sergiledi. Fenerbahçeli futbolculara yapılan net faulleri görmezden geldi, aksine faul olmayan pozisyonlarda Fenerbahçe aleyhine kararlar vererek sarı kartlar gösterdi. Bu kötü yönetim, maçın sonucunu doğrudan etkiledi.

Hakem, Fenerbahçe lehine verilmesi gereken iki penaltıyı es geçti. Bu durum, Hollanda Futbol Federasyonu’na bağlı hakemin verdiği kararların tartışılmasına yol açtı ve “Acaba bu hakem de bahis mi oynadı?” sorusunu akıllara getirdi. Uzatma dakikalarındaki penaltı pozisyonunu dünyada vermeyecek tek hakem olmadığını düşünüyorum.

Türk Millî Futbol Takımı’nın Avrupa Kupası’ndan hakem kararlarıyla elenmesi, bana göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyet’e