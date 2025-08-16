Dünyaya birçok defa geliyoruz diyenlere bakınca, o zaman da defalarca ölüyoruz düşüncesi ortaya çıkıyor.

Oysa bu güne kadar ben ne ikinci defa dünyaya geleni ne de öleni gördüm ve duydum. Bana göre insanlar fiziki görünümünü ölünce kaybediyor, yok oluyor. Fakat ruh ne oluyor? Bilim adamları çeşitli görüşler dile getiriyor. Bir kısmı “ruh ölümsüzdür” diyor ama bu güne kadar hiç ölen birinin ruhunu görüp konuştuğunu söyleyene rastlamadım. Belki bana rastlamadı. Ben doğumla başlayan yaşamın ölümle sonlandığı inancındayım.

Son günlerde bürokraside en çok öne çıkan yolsuzluk iddiaları var. Yıllarca serbest çalıştım, Devlet Malzeme Ofisi’nden çok ihale aldım. Kimse benim verdiğim fiyatın altına inemedi çünkü kimse benim gibi tek şeye yönlenmediği için benden daha aşağı fiyata mal edemiyordu. Bugün belediyelerin yaptığı ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiası ile başkanların cezaevine konulması çok ağır bir ceza. Bence iftira atıldığı için ceza alanlardan daha çok adaleti yaralayan şey, işlediği suç ağır ceza almasını gerektirdiği halde bazılarına ceza verilmemesidir. Birileri adeta topluma korku aşılıyor uygulaması yapılıyor diye düşünmeme neden oluyor. Halkı huzursuz etmenin AKP’ye ne fayda sağlayacağını bilemem fakat oy kaybettireceğini düşünüyorum.

Özlem Çerci AKP’ye geçti. İftira atılıp cezaevine atılacağını anlayınca CHP’den ayrılması, akıllı insanların yapacağı davranış diye düşünenlerdenim. Nasıl AKP’ye geçtiyse günü gelince tekrar CHP’ye neden dönmesin? Her kafadan ayrı ses çıkıyor; bilgili, bilgisiz önüne mikrofonu alan doğru-yanlış beyanda bulunuyor. Özlem Çerci çok geniş bir aileye sahip, senelerce siyasette girdiği yarışları kazandı, CHP’ye büyük hizmetleri oldu. Birileri için yanlış olabilir ama bence cezaevinde ne zaman çıkacağı belirsiz bir tutukluluktan kurtulmak için yaptığı “CHP’den ayrılma” kararı çok abartılmamalıdır. Özlem Çerci önümüzdeki ilk seçimde CHP sayesinde mi başkan seçildi, yoksa CHP Özlem Çerci’nin başarısı ile mi Aydın’da belediye başkanlığını kazandı, göreceğiz. Özlem Çerci 2028’de, Allah ömür verirse, siyasete devam kararı verirse o zaman kimin haklı olduğunu göreceğiz.

Miting alanlarında binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına hitap edenler, cezaevine giren başkanlara ne fayda sağladı? Onların bir an önce yargılanmalarına fayda sağladı mı, sağlamadı mı bakmak lazım. Haftada iki defa insanları miting alanlarına toplayıp benzer sözlerle hitap etmek hiçbir işe yaramıyor. 2028 seçimlerine çok var, erken seçim ihtimali bana göre zor görünüyor. O zaman yargının bir an önce sonuçlanması, doğru kararlar verilmesi için çalışılmalıdır. Özgür Özel “halka miting yapmaya değil eylem yapmaya geldik” derken ben ne gibi bir eylem yapıldığını anlayamadım. Eylemin bir şekli, biçimi, sonucu olur. Gören varsa bana lütfen anlatsın, göstersin.

Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe tur atladı, ülke puanına katkıda bulundu. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Benfica’yı da yenecek güçte olduklarını görüyorum, Benfica’yı da eleyeceklerini düşünüyorum. Biraz zorlanmış olsa da Beşiktaş da tur atladı, ülke puanına katkıda bulundu. Konferans Ligi’nde Başakşehir de tur atladı. Hepsini kutluyorum, başarılarının devamını dilerim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu cennet vatana en büyük hizmet, bayrağımızı ve marşımızı her zaman en üstte taşımaktır. Gençlerimizin bunu başaracaklarına inanıyorum ve “Ne mutlu Türk’üm diyene” hitabetini sonsuza kadar taşıyacaklarını biliyorum.