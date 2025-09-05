Ben savcı Ahmet Soylu telefonda böyle başlar, devam ederdi: “Niğdeli hemşehrim, arkadaşımdı, adam gibi adamdı.” Dün bu dünyadaki yaşam süresini doldurdu. İnançlı, düzgün, görevine bağlıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde, cumhuriyet savcısının ne olduğunu bilerek doğru şekilde icra etti. Ben otuz yılı aşkın verdiği kararların tartışıldığını hiç görmedim. Suçluyu da suçsuzu da anında görürdü. Ben merak edip sorardım, “Yılların tecrübesi” derdi.

Kimseyi haksız yere cezalandırmamıştı. Onun için mekânı cennettir, nurlar içinde uyusun. Eşi, iki kızı, oğlu ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Ahmet Soylu’nun en büyük özelliği, kapısının herkese açık olmasıydı. Herkesi dinlerdi ve karşılıksız yardım ederdi. Kimseden hediye kabul ettiğini görmedim. Konutkent’te kooperatiften aldığı evin dekorasyonunu ben yaptım. “Ev hediyesi” diye bazı kalemlerden para istemez dediğimde, çok büyük tepki göstermişti. Rayiç değerin altında hiçbir şeyi kabul etmezdi. Yakın arkadaşlarından da hiç kimsenin ev hediyesini kabul etmemişti. Ben, neden kimseden hiçbir şey almadığını bir türlü anlamıyordum. Bugün çok iyi anladım: Kimseye gebe kalmadı, kimseye haksızlık yapıp hapse atılmasına neden olmadı, bedduasını almadı. Tanıyanların duasıyla anılan, inançlı bir insandı. Yaradanına kavuştu. Ben, mekânının cennet olduğuna inanıyorum. Allah’ın rahmeti üzerine olsun.

Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin atandı. Siz ne düşünüyorsunuz? Kararı veren mahkeme, Yüksek Seçim Kurulu’nun denetiminde yapılan il başkanlığı ve yönetim kurulu üyeleri seçiminin üzerinden 2 yıl geçmişti. Bu seçimle göreve Özgür Çelik getirilmişti. Karar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlüğe konmuştu. 2 yıldır da Özgür Çelik tarafından başarılı bir şekilde sürdürülmekteydi. Ne oldu da birinin sözüyle mahkeme, il başkanını görevden alıp kayyuma devretti? Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Savcının bir an önce mütalaasını hazırlayıp mahkemeye sunması, mahkemenin de uzatmadan doğru ne ise ona göre karar vermesi gerekir. Halkı sıkıntıdan bir an önce kurtarmalıdır.

Türkiye Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile Dünya Kupası eleme grup maçına çıkıyor. Ben, millilerimizin en zor maçına çıkacağına inanıyorum. Eğer bu maçı kazanırlarsa gruptan birinci olarak çıkacaklarına yürekten inanıyorum. Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam gibi, futbolcularımız da kupa kazanacak güçtedir. Montella bu takımı yarattı, şampiyon da yapacaktır. Ona inancım tamdır. Başarılar dilerim.