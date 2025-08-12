Sabah sporumu yaptım, geldim, kahvaltımı hazırladım. Menemen, domates, salatalık, söğüş, peynir, zeytin, reçel, sigara böreği ve çay koydum. TV’de Gazze’de açlıktan ölenler haberini duyunca, bir lokma almadan kahvaltıyı sonlandırdım.

“Allah’ım, hangi çağda yaşıyoruz? Bu zulmü kim yapıyor?” dedim. “Komşun açsa yatamazsın” anlayışını hatırladım. Hristiyanların bu hususta kutsal kitabı İncil’de ne yazıyor merak ediyorum. Hiçbir dinde insanların açlıktan ölmesini kabul eden bir anlayış olacağını düşünmüyorum. İster Müslüman, ister Hristiyan, ister Budist, ister ateist olsun; Allah’ın insan olarak yarattığı hiç kimse bunu yapamaz.

Gazze’deki zulmü bütün dünyaya şikâyet ediyorum. Sorumlular en ağır ceza ile cezalandırılmalıdır. Allah’ın vereceği cezayı beklemeden hemen en ağır ceza verilmelidir.

Hayvan olarak yaratılanlar bile yavrularını aç bırakmıyor; kendi yemiyor, çocuklarına yediriyor. Gazze’deki Müslümanları aç bırakanlara ben isim arıyorum, bulamıyorum. Allah’ım sen her şeyin en iyisini bilirsin; bunu yapanların neslini kurut, bunlara yaşam hakkı verme, cehenneme gönder, cayır cayır yansınlar. Gazzeliler için ne yapmamız gerekiyor, bir akıl veren çıksa diyorum. “Gazzelilere yardım” diye para toplayıp Allah’tan korkmadan zimmetine geçiren değil, gerçekten zordaki insanlara biraz olsun nefes aldıracak bir şeyler yapacak insana ihtiyaç var. Avrupa’da bazı ülkeler karar aldı, inşallah muvaffak olurlar. İsrail karşı çıkarsa gerekeni yapıp karşı çıkamaz hale getirebilirler.

FETÖ borsası gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi borsası kuruldu haberine şaşırmadım. Hukukun zedelendiği yerde bu tür olaylar doğal olarak olur. Özgür Özel’in açıkladığı, avukatın savunmasında 2 milyon avukatlık ücreti alması dikkatimi çekti. Keşke hukuk fakültesine gidip avukat olsaydım dedirtti. Avukatlık Kanunu’nda baro, avukatların alacakları ücretleri belirliyor. Ben 2 milyon ücrete hayret ediyorum; cana can mı kattı, ne yaptı merak ediyorum. Avukatların servetleri incelemeye alınsın; ne kadar avukat milyonun üzerinde ücret almış, ne kadar vergi ödemiş, açığa çıkarılsın istiyorum.

Telafisi yüzlerce yıl süren orman yangınlarına önlem alınamıyor. O zaman İsrail’de hiç yangın çıkmadığına göre, söndürme işini ihale edip bizde de orman yangınlarına son verilmelidir. Yoksa yana yana yanacak yer kalmayınca, “Sönen yangınları söndürdük” lafları ile halkı kandırmak, en büyük günah olur. Allah’ın affetmesi mümkün olmayan bir günaha girmiş olursunuz. Bir an önce yangınlara son verilmelidir.

Bugün Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe, kendi sahasında Feyenoord ile rövanş maçına çıkıyor. İnşallah tur atlayan taraf oluruz. Bu tip maçlarda hakemleri de yenecek şekilde oynamak gerekir çünkü Avrupa’da Türkler sevilmiyor. Birçok haksız kararla takımlarımıza ve milli takımımıza çok maç kaybettirdiler. Onun için sakin olunmalı, kart görülmemelidir. Takımımız kalite bakımından Feyenoord’dan çok önde. Tur atlamak için sadece 90 dakika hata yapmadan çıkıp adam gibi oynamak gerekiyor. Ben Fenerbahçe’nin tur atlayacağına inanıyor, başarılar diliyorum.

Konferans Ligi’nde Beşiktaş ve Başakşehir takımlarımıza da başarılar diliyor, tur atlamalarını ve ülke puanına katkıda bulunmalarını temenni ediyorum.