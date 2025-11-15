10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri üzerinden başlayan tartışmalarda Atatürk’e ve Atatürk’ün düşüncelerine karşı olan bir takım zevat “böyle anıtlar, böyle anma törenleri ve bunlar ile ifade edilen lider kültü ancak iptidai doğu toplumları ve diktatörlüklerde görülür” diye laf geveleyip sureti haktan, çağdaş demokratik değerlerden yana görünerek ahkam kestiler.

Konuyu bilen bilmeyen de onları dinledi ne yazık ki aralarından onlara hak verenlerde çıkmıştır. Bende batıdan, batı demokrasilerinin en önemli ülkesi olan Amerika’dan bir halkın ve devletin kurucu öndere saygısını nasıl ifade ettiğini anlatarak bu saçma söylemi yıkayım dedim.

Bakınız çağdaş demokrasilerin en önemli örneği Amerikadır ve hepimiz biliyoruz ki Amerika’yı kuran halkın kahir ekseriyeti de batı kültürüne mensuptur.

1776 yılında George Washington önderliğinde başlayan bağımsızlık savaşı 1783’de kesin bir Amerikan zaferi ile sonuçlanmış ve bu zafer sonucunda Amerika Birleşik Devletleri kurulmuştur.

Amerikan devleti ve Amerika halkı kendilerini bir İmparatorun hükmünden, onun kulu kölesi olmaktan kurtarıp, milli egemenlik hak ve özgürlüklerini kazandıran onları vatan sahibi eşit ve özgür vatandaşlar yapan George Washington’u unutmamak, ona saygı ve minnetlerini göstermek için aşağıda sayacağım anıtları yapmış, kararları almıştır:

1- Washington D.C.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti ismini Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı ve kurucu önderi olan George Washington'dan almıştır.

Washington, Amerikan Devrimi'nden sonra bağımsızlığını yeni kazanan Amerikalıların hükûmet merkezi olarak kuruldu. Beyaz Saray, ABD Kongresi, ABD Yüksek Mahkemesi, Dünya ülkelerinin büyükelçilikleri, kabine sekreterlikleri gibi bütün federal kurumlar bu kentte yer alır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinin herhangi bir eyaletin sınırları içinde yer almasının o eyalete çok büyük bir ayrıcalık sağlayacağı düşüncesiyle bu kent District of Columbia denilen özel statüde bir bölge olarak kabul edilmiştir.

2- Washington Eyaleti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Kuzeybatı bölgesinde bir eyalettir . Genellikle ulusal başkentten ayırt etmek için Washington eyaleti olarak anılır ve adını ABD'nin ilk başkanı olan George Washington'dan almıştır.

3- Washington Günü (Washington's Day / Presidents' Day)

Washington Günü, resmi olarak "George Washington's Birthday" (George Washington'un Doğum Günü) olarak bilinen ve ABD'de federal tatil olan bir gündür.

Her yıl Şubat ayının üçüncü Pazartesi günü kutlanır. 2025'te bu tarih 17 Şubat 2025'tir. TarihçeKökeni: George Washington, ABD'nin ilk başkanı (1789–1797) ve "Ulusun Babası" olarak anılır. Doğum günü (22 Şubat 1732) ilk kez 1796'da resmi olarak kutlandı. 1879'da ABD Kongresi tarafından federal tatil ilan edildi. Başlangıçta sadece Washington D.C.'de kutlanırken, 1885'te ülke geneline yayıldı.

1971'de Uniform Monday Holiday Act yasasıyla, tatil Şubat'ın üçüncü Pazartesi'sine kaydırıldı. Bu sayede uzun hafta sonu (3 gün) yaratıldı. Resmi adı hâlâ "Washington's Birthday" olsa da, halk arasında "Presidents' Day" (Başkanlar Günü) olarak bilinir. Çünkü Abraham Lincoln'ün doğum günü (12 Şubat) de aynı aya denk gelir ve bazı eyaletler her iki başkanı birlikte anar.

Washington Günü'nde Washington Anıtı ve çevresi (National Mall) önemli etkinliklere sahne olur. Etkinlik Açıklama Çelenk Koyma Töreni ABD Başkanı, Kongre üyeleri ve askeri yetkililer, anıtın tabanına çelenk bırakır. Askeri bando eşliğinde milli marş çalınır. Askeri Geçit ve Onur Kıtası ABD Ordusu'nun 3. Piyade Alayı (The Old Guard), anıt önünde tören geçişi yapar. George Washington'un 1776'daki Delaware Nehri geçişi canlandırılır. Açık Hava Konserleri Ulusal Senfoni Orkestrası veya askeri bandolar, anıtın etrafında ücretsiz konser verir. Aile Etkinlikleri Çocuklar için "George Washington" kostümlü rehberler, anıtın içinde tarihi anlatır. Uçurtma uçurma (Washington'un çocukluk hobisi) gibi etkinlikler düzenlenir. Işık Gösterisi Akşam saatlerinde anıt, kırmızı-beyaz-mavi ışıklarla aydınlatılır.

4- Washington Anıtı

Bu anıt dünyanın en yüksek dikilitaşıdır. Uzunluğu 169,35 metredir. Washington, DC, ABD'de bulunmaktadır, şehrin en önemli sembollerinden birisidir. Ülkenin kurucusu George Washington anısına yaptırılmıştır.

Bu anlattıklarımdan da görüleceği üzere Amerikalı’lar kurucu başkanlarını anısını yaşatmak ve onu onurlandırmak için adını başkente ve koskoca bir eyalete vermişler, doğum gününü resmi tatil ilan etmiş kutluyorlar ve anıt olarak koskoca bir dikilitaş yapmışlar.

10 Kasım anma törenleri ve Anıtkabir’in yapılmasını “lider kültü” bahanesi ile eleştirenler acaba George Washington için yapılanları bilseler ne derler?