Hava sıcaklıkları bu yıl hiç olmadığı kadar arttı. Doktorlar, mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor. Ancak iş icabı dışarıda çalışmak zorunda olanlar var; örneğin polisler gibi. Bana göre devlet, bu konuda acilen önlem almalı ve yaz dönemi için mesai saatlerinde düzenleme yapmalıdır. Aşırı sıcaklardan çalışanları korumak için sabah saat 07.30'da başlayıp 11.00'de ara verilen, akşam serinliğinde 16.00-19.30 arasında devam eden bir mesai uygulanmalıdır. Çünkü önümüzde Ağustos ayı var ve hava sıcaklıklarının daha da artması durumunda güneş çarpması, beyin kanaması gibi sağlık riskleri artacaktır. Resmî daireler ve belediyeler saat 11.00 ile 16.00 arasında kapalı olmalıdır.

Can Dostlarımızı Unutmayalım

Sıcaklar yalnızca insanları değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Ben de evimin önüne su koyuyorum. Geçen gün koyduğum suya köpeğin patisiyle vurduğunu görünce merak ettim. Yanına gittiğimde suyun çok ısındığını fark ettim ve hemen soğuk su getirdim. Hemen içmeye başladı ve kabı tamamen boşalttı. Bu olaydan sonra dışarıya konulacak suların serin olması gerektiğini, mümkünse içine buz eklenmesinin faydalı olacağını anladım. Hayırsever vatandaşlara sesleniyorum: Lütfen su kaplarına soğuk su koyun, imkân varsa buz da ekleyin. Kuşlar bile hem içmek hem de serinlemek için soğuk suya yöneliyor.

Orman Yangınları İçin Acil Önlem Şart

Bu sıcak günlerde orman yangını riski de büyük ölçüde artmış durumda. Ormanlık alanlara giriş-çıkışlar kısıtlanmalı ve yangına sebep olabilecek her türlü etkinlik yasaklanmalıdır. Bu konuda mülki amirler vakit kaybetmeden karar almalı, Orman Bakanlığı denetimleri artırmalıdır. Yangına hızlı müdahale edilmeli, gerekirse dış ülkelerden yardım alınmalıdır. Özellikle İsrail, yangın söndürmede ileri teknolojiye sahip. Unutmayalım, yanan sadece ağaç değil, kalbimiz yanıyor. Orman yangınına sebep olanlar varsa, onları Allah’a havale ediyorum. Allah, bin türlü belalarını versin. Sadece suçlular değil, onların soyları da kurusun!

Murat Çalık’a Ne Oldu?

Murat Çalık’ın hangi suçu işlediğini merak ediyorum. Kanser hastalığını atlatmış, 20 kilo kaybetmiş bir insanın tutuksuz yargılanması neden bu kadar zor? Doktorlar sürekli tahlil yapıyor ama yine de serbest bırakılmıyor. Medyada ve televizyon kanallarında oluşan izlenim, birilerinin adeta intikam aldığını düşündürüyor. Ancak Allah var, bu kadar zulüm affedilmez. Murat Çalık tutuksuz yargılanmalı. CHP’nin 24 saat süren feryadı da artık son bulmalı. Bu durum, AK Parti’ye oy kaybettiriyor. Eğer Murat Çalık yaşamını yitirirse, raporu geciktirenler ve adli görevliler katillikle suçlanacak. Bu lekeyi ömür boyu silemeyecekler. Murat Çalık, bir şehit gibi anılacak; ismi parklara, caddelere verilecek, Nazım Hikmet gibi ölümsüzleşecektir.

Avrupa Kupası Maçları ve Temsilcilerimiz

Avrupa kupası maçları başladı. Beşiktaş, Şakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu. Ancak bence Beşiktaş, beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Bu kadro, ligde şampiyonluk mücadelesi verebilir. Skordan çok, futbolcuların kalitesi önemli. Eğer lig başlayana kadar takım içindeki uyum sağlanırsa, topu alan futbolcu pas verecek oyuncuyu görürse; bol gollü, keyifli maçlar izleyebiliriz.

Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir ise deplasmanda gol yemeden galip gelmeyi başardı. Takım başarılı olsa da golcü eksikliği net bir şekilde hissediliyor. Bir an önce kaliteli bir forvet transferi yapılmalı. Aksi takdirde takım seyir zevki veremez ve taraftar da maçlara ilgi göstermeyebilir.