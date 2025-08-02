Aynı kuşakta yer alan Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz’de yangın haberi gelmezken, Türkiye aynı anda birçok noktada yanıyor. Sizce bunda bir gariplik yok mu? Sıcaklık bu ülkelerde de benzer seviyelerdeyken, onlardan hiç yanan alan bilgisi gelmiyor. Oysa bizde binlerce futbol sahası büyüklüğünde alanlar kül oldu. Biraz düşünmek gerekiyor...

Tarihte hiç yangın görmemiş Karabük’te yangın çıkıyor. Eskişehir’de yanan alanlar, kobalt maden sahalarıyla örtüşüyor. Bu da “Acaba birileri maden çıkarmak için mi yaktı?” şüphesi uyandırıyor. Yanan alanlar derhal yeniden ağaçlandırılmalı ve bu bölgelerde hiçbir değişime izin verilmemelidir. Bu hiç de zor değil; bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yeterlidir.

İtalya’da Başbakan, kadın cinayetleri artınca cezaları derhal artırdı. Orman yangınına sebep olanlar için de “adam öldürmüş gibi cezalandırılır” kararı çıkardı. Bizde de orman yangını suçu idamla cezalandırılabilir. Yangın söndürme teşkilatları güçlendirilmeli, ekipman sayısı artırılmalıdır. Yangınlar büyümeden, yayılmadan söndürülmelidir. Bu iş, yangın bittikten sonra değil, başlar başlamaz yapılmalıdır. Yeni teknolojiler ve kimyasal yöntemler kullanılmalı, önemli bölgeler yangına karşı koruma altına alınmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Bir işin yapılmasını istemiyorsanız, komisyona havale edin.” demiştir. Bence çok haklı. Daha kurulurken İYİ Parti yoktu; 5 Ağustos’ta ilk toplantı tanışma şeklinde yapılacak, ikinci toplantı tarihi belirlenecek ve Kürt sorunu ele alınacak. Daha önce de yazmıştım: Kars’ta askerlik yaptım; Mardin, Şanlıurfa, Bitlis, Van ve Erzurum’da binlerce insanla konuştum. Hiçbirinde bölünme taraftarına rastlamadım. Bana şöyle dediler: “Siz bizi karşıdan enayi mi sanıyorsunuz? Biz Ankara’ya, İstanbul’a pasaportla mı gideceğiz? Biz cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili olmak istiyoruz; neden ayrı bir sorun olsun? Bizim bir sorunumuz yok, birileri bu işten mesele çıkarıyor.”

İklim değişikliğinin etkilerini tüm yurtta görüyoruz. İzmir şu anda su sıkıntısı çekiyor. Saatlerce süren su kesintileri insanları su depolamaya zorluyor. Ancak bu, aslında daha fazla su kullanımı anlamına geliyor. Depolardaki sular bir süre sonra bozuluyor. Temiz su üretme yolları araştırılmalı, deniz suyundan yararlanma yöntemleri bulunmalı. Bilinçli insanlara zaten tasarruf önerilmesine gerek yok; onlar suyu en az şekilde kullanmanın farkındadır. Uzak su kaynaklarından temin de düşünülmelidir. Malum, Manavgat’tan Kıbrıs’a su gönderiyoruz. Velhasıl, su hayattır; susuz yaşam mümkün değildir.

Başakşehir bekleneni yaptı ve turu geçti. Rakibi dişine göre; onu da geçecektir. Beşiktaş ise talihsiz bir kura sonucu çok güçlü bir rakiple eşleşti. Spor yorumcuları “Beşiktaş iyi oynamadı” diyor ama bence gayet normal bir sonuç aldılar. Konferans Ligi’nde başarılar dilerim.