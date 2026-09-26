Aşağıdaki makalem 12/Kasım/2024 tarihde Sonsöz Gazetesinde yayınlanmıştı...

O günden bu güne köprülerin altından çok sular aktı ve bir çok olay yaşandı.

Şimdi lütfen önce bu makalemi okuyun ben bu makalenin altına bugünkü öngörülerimi de ekleyeceğim:

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YAVAŞ, İMAMOĞLU VE ÖZEL ÇATIŞIR MI?

Birilerinin böyle bir çatışmayı çok istediği ve böyle bir çatışma çıksın diye her numaraya başvurduğu ayan beyan ortadadır.

Evet, aptal olsalar bu tuzağa düşer ve çatışabilirler amma ve lakin her üçü de son derecede akıllı, ferasetli ve deneyimli siyasetçiler, çocukça kurulmaya çalışılan bu tip bir tuzağa düşmeyecek kadar da deneyimliler.

Ayrıca bu çatışmayı fişfiklemeye uğraşanlar bugünkü tek adam rejiminin sittin sene devam edeceğini falan varsayıyorlar. Oysa Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun ortak hedefi bu saçma sapan tek adam rejimini ortadan kaldırıp yeniden parlamenter sisteme dönmek.

Malum parlamenter sistemlerde bir Cumhurbaşkanı, bir Başbakan ve bir Meclis Başkanı bulunur bunlar yasama ve yürütmenin başı olur, devleti idare ederler.

Şimdi bunu ben biliyorum da en kısa zamanda parlamenter sisteme geçmeyi hedefleyen, bunu açıkça taahhüt eden bu kadro bilmiyor mu?

Soruyorum size CHP iktidarında bizim bir Başbakan ve bir Cumhurbaşkanı belirlememiz gerekmiyor mu?

Neden Başbakanlık makamı es geçilip illa da bir cumhurbaşkanı belirleyelim tartışması yürütülüyor ki?

Bence Başbakan’ın kim olacağı en az Cumhurbaşkanının kim olacağı kadar önemli bir husustur. Hatta parlamenter sistemlerde başbakanın ismi ve gücü çoğu durumda cumhurbaşkanının bile önünde gelir.

Bu noktada tarihe not düşmüş olayım: Benim öngörüm yeniden parlamenter sisteme dönüldüğünde Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’nun Başbakan olacağı yönündedir.

Bunu ben düşünüyorum da Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel düşünmüyor mu?

Eminim ki onlar da düşünüyorlardır…

Bu noktada geçici bir süre geçerli olacak ve evvel emir değişecek bu sistemde kimin cumhurbaşkanı olacağı ne kadar önem taşır?

Bu yüzden de bu üçlünün tuzağa düşüp cumhurbaşkanlığı tartışması üzerinden kavga edeceğini beklemek çok da akli bir davranış olmayacaktır.

Peki, neden Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu Başbakan olur diyorum?

Öncelikle Mansur Yavaş bu gün 69 yaşında 2 ya da 3 sene sonra yapılacak seçimlerde 70 yaşını aşacak Cumhurbaşkanı olmak için çok uygun ama çok aktif bir görev olan başbakan olmak içinse oldukça ileri bir yaş. Unutmayın Türkiye Cumhuriyetinde sadece Necmettin Erbakan ilk defa epeyce ileri bir yaşta, 70 yaşında başbakan olarak görev yapmaya başlamıştır bu durumda Mansur Yavaş’ın 70 küsur yaşında Başbakan olması çok da beklenecek bir şey değildir.

Ekrem İmamoğlu ise daha 53 yaşında ve aslında siyasi kariyerinin de başında bu yaşta sembolik yetkiler taşıyan bir Cumhurbaşkanı olup sonra erkenden emekli olup siyasete veda etmesi ve yahut da başbakan olmaya kalkması pek makul bir düşünce olmaz. Bir siyasetçi için beklenen normal ve makul kariyer önce başbakan olup sonra yaş kemale erince jübileyi cumhurbaşkanlığı ile yapmaktır.

Bütün bunlar düşünülüp bu sistem değişip parlamenter sisteme geçilecekse Ekrem Bey’in Başbakan olmayı tercih etmesi siyasi kariyeri için çok daha akıllıca olacaktır değil mi?

Bende bu yüzden Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı ve Ekrem İmamoğlu’nun da başbakan olacağı bir yakın gelecek öngörüyorum.

Bu noktada Özgür Özel’in siyasi kariyeri nasıl olacak?

Özgür Özel ise daha çok genç bir siyasi, 74 doğumlu yani hepi topu 50 yaşında önünde uzun bir siyasi kariyer var. Uzun yıllar sonra CHP’yi ve sosyal demokrat düşünceyi iktidar yapan Genel Başkan olmak onun için mükemmel bir siyasi kariyer başlangıcı olacaktır.

Bu durumda eminim ki Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı dönemi gündeme geldiğinde ise çok mükemmel bir başbakan adayı olacaktır.

Dahası birde Meclis Başkanının kim olacağı meselesi var.

Unutmayın bu günlere gelmede emeği yadsınamayacak bir Kılıçdaroğlu ve onun haksızlığa uğradığını ve hatta hançerlendiğini düşünen sevenleri de var.

Kılıçdaroğlu’nun böyle bir gelecekte Meclis Başkanlığı yani yasamanın başı olma görevini üstlendiğini bir düşünün hem o onurlandırılmış ve hem de sevenleri mutlu edilmiş olur dahası bu görevi de herkesten iyi layıkıyla yapar mecliste büyük bir uzlaşı sağlar.

Sizce de uygun bir çözüm değil mi?

Pekâlâ, bu kadar makul ve herkesi tatmin edebilecek bir çözüm varken sizce bu kadro hırslarına yenilip herkesin kaybedeceği bir tek Erdoğan ve Bahçelinin kazanacağı böyle akıl dışı bir kavgaya girerler mi?

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Evet yaklaşık iki yıl önce bunları yazmış ve: “bu kadar makul ve herkesi tatmin edebilecek bir çözüm varken sizce bu kadro hırslarına yenilip herkesin kaybedeceği bir tek Erdoğan ve Bahçelinin kazanacağı böyle akıl dışı bir kavgaya girerler mi?” Diye sormuştum...

Sorum boşa düştü ve Kılıçdaroğlu böyle bir akıl dışı kavgaya girişti...

Sonuçta iktidarın desteği ile hukuka aykırı bir butlan operasyonu düzenlendi ve CHP Kayyum Kemal’in yönetimine girdi.

Böyle bir dayatmaya tahammül edip Kayyum Kemal’e biat etmeyi reddedenler Özgür Özel önderliğinde CHP’den ayrılarak Yeni Parti içinde örgütlendi muhalefete burada devam ediyorlar...

Bu yaşananlar sonucunda bütün bir toplumsal öfkeyi kendine çeken Kılıçdaroğlu bir siyasal zombiye dönüşdü ve denklemden düştü...

Ekrem İmamoğlu ise zindanda esir tutuluyor ve neticelenmesi oldukça uzun sürecek davalar ile boğuşuyor...

Özgür Özel hala ana muhalefet partisinin lideri...

Mansur Yavaş ise CHP’den istifa ederek bağımsız kalmayı tercih etti ve şu anda Türkiye’de herkesin sevip, güvendiği 2028 seçimlerinin en favori adayı olmaya devam ediyor.

Seçim sonrası için benim beklentim şöyle: Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur hızlıca yapılacak anayasal değişiklikler ile parlamenter sisteme geçilir. Ekrem İmamoğlu Başbakan ve Özgür Özel’de sosyal demokrat düşünceyi iktidara taşıyan Genel Başkan olur.

Kılıçdaroğlu ise bu işten çırak çıkar, ismi nesiller boyu hainlik ile birlikte anılır...