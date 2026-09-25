Yirmi gün kadar tatilimi geçirdiğim Doğu Akdeniz’in incisi İskenderun Körfezi civarında kentlerde, kasabalarda, yaylalarda bulundum, dostlarımla ve akrabalarımla özlem giderdim. İki kişinin bir araya geldiği her ortamda gündemdeki konular konuşuldu, dostça tartışmalar yapıldı.

Ankara’ya döndüğüm ve bu yazıyı karalamaya çalıştığım bugün 23 Ekim 2026 Çarşamba, gece ile gündüzün eşitlendiği, yılın İkinci Ekinoks’u, bulunduğumuz Kuzey Kutbu’nda Sonbahar’ın, Güney Kutbu’nda ise İlkbahar’ın başladığı gün olarak biliniyor. 22 Aralık’ta da yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanacak.

Tatil günlerimde hafızama kazınan ve Ankara’ya öndüğümde ilk olarak yazmayı planladığım Ankara B.B. Başkanı Mansur Yavaş’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi konusunda karşılaştığım çok ilginç bir fikir vardı; Mansur Yavaş hayranı bir dostum, “Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kendi yerine Cumhurbaşkanı adayı göstererek seçimi garantilemek istiyor” diyordu; üstelik bu fikir, sadece kendi düşüncesi değil, bulunduğu çevrelerden edindiği izlenimlere dayanıyor gibiydi.

Neyse ki, ben Ankara’ya gelinceye kadar köprünün altından çok sular aktı, ben bu yazıya başladığım gün Mansur Yavaş ile Ankara’daki bir çok ilçe belediye başkanının CHP’den istifa ettikleri haberi, gündeme bomba gibi düştü; Mansur Yavaş görevine bağımsız devam edeceğini açıklıyordu; ancak “Kel Ali’nin Bağı”na dönen ülkemizde, her söylentinin ne kadar doğru ya da yanlış olduğunu, ancak zaman içerisinde öğrenebiliyoruz, bakalım neler olacak?!..

Terörsüz Türkiye Süreci tartışmaları, akaryakıt zamları, köprü ve otoyol özelleştirmeleri, ekonomik sıkıntılar içerisinde nefes alamaz hale gelmiş kesimlerin yakınmaları, muhalefetteki belediyelere operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor. Siyasal iktidar, ülke genelinde muhalefette bir tek belediye bırakmak istemiyor sanki, son olarak bugün İstanbul’da gerçekleştirilen Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimleri, hiç de yadırganacak cinsten değil; CHP’nin 10, AKP’nin 2 meclis üyesinin bulunduğu Adalar Belediyesi’nde bilinen operasyonlarla Başkan Vekilliğini, 2 üyeli AKP kazanıyor. Daha kısa zaman önce Üsküdar Belediye Meclisi’nde yapılan Başkan Vekili seçiminde de benzeri operasyonlar gerçekeştirilmiş, Başkan Vekilliği AKP’ye geçmişti.

Gündemde bir de Fon Krizi haberleri ortalığa saçılmış ki, akıllara zarar... Milyonlarca insanın küçük yatırımlarını toparlayıp, milyarlarca vurgun yapan ve ortadan kaybolan uyanıklar, sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açmışlar...

Önceki gün sabah Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lise öğrencisi, öğrenim gördüğü liseyi tüfekle basıp öğrencilerin üzerlerine ateş açıyor, çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Daha önce de Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi illerde yaşanan okul saldırıları gündeme getirilip tartışılıyor, okullarda öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, karınlarını doyurabilmelerine yardımcı olunması tartışmaları, gündemde önemli yer tutuyor.

Ya evinde külçe külçe 26 kilogram altın ile 1 milyon 320 bin Dolar, 121 bin Euro ve çok sayıda nakit ve gayrımenkul varlıkları ortaya saçılan DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar olayına ne demeli!.. Önce tutuklanıyor, sonra tahliye ediliyor, arkasından yeniden tutuklanıyor. İfadesinde üç miyon lira aylık gelirinin olduğunu ifade eden Cemil Acar’ın, ülkenin değişik bölgelerinde sınırsız mal varlıkları bulunduğu açıklanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM toplantısına katılmak için gittiği ABD’de Trumpla görüşüyor, yine Trump’tan Erdoğan’a övgüler yağdırılıyor, “Erdoğan çok iyi bir siyasetçi, kendisi ile çok iyi anlaşıyoruz, ne dersem yapıyor” şeklindeki sözlerini yineliyor.

Bu arada İran’ın Türk asıllı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ülkesine saldırılara karşı direnmeye devam edeceklerini tekrarlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde, önümüzdeki seçimlere ilişkin yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. Erdoğan’ın her seçim öncesinde olduğu gibi, “Son kez bu seçime katılacağım” deme gereği bile duymadan, aday olmak ve seçilmekten yana en küçük bir endişesi kalmadığı tavırlarıyla “Allah’ın izniyle hizmetlerime devam edeceğim” şeklindeki sözleri, tartışılıyor.

Başta söylediğim gibi, ortalık tam anlamıyla “Kel Ali’nin Bağı”na dönmüş, aklımda tutabildiğim başlıklarla özetlemeye çalıştım. Ancak bu satırları noktaladığım 24 Eylül Perşembe sabahı, Doğu illerimizden korkutan bir deprem haberi geliyor; merkez üssü Şanlıurfa olan 5.8 büyüklüğündeki deprem, çevredeki bir çok ilde hissedilmiş, halk sokaklara dökülmüş. Milletimize geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın.