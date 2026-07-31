Kafamda tasarladığım yazı için yukarıdaki başlığı belirlerken, siyasal iktidarın muhalefet üzerinde sürdürdüğü ardı arkası kesilmeyen operasyonları irdelemeyi düşünüyordum; halk arasında sıkça kullanılan “Çin işkencesine dönüştü” söylemi takıldı aklıma ve internetten araştırdım, şöyle deniyor:

“Çin işkencesi, insana yavaş yavaş, zekice ve çok uzun süre hem akıl hem de beden acısı veren eski ve zorlu ceza yöntemleridir.”

İlk olarak, ana muhalefet partisi CHP’nin Mutlak Butlan Operasyonları ile parçalanmasını, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti ve öte yanda Mutlak Butlancı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephelerindeki son gelişmeleri, gündeme getirmek istiyordum.

Ancak, yazıya başladığım sabah saatlerinde muhalefet operasyonlarına yenileri eklendi; siyasal tarihimizde belki de ilk kez CHP’nin seçim kazandığı İstanbul Üsküdar’da Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile çalışanlarından bir kısmı gözaltına alındı. Arkasından bir süre sonra Ankara’da Etimesgut Belediye Başkanı, ünlü sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nun gözaltına alındığı haberleri geldi. İlk olarak “Köprü” adlı dizi filmde siyasal baskılar ve terörle mücadele içerisinde memleketine hizmet etmeye çabalayan örnek bir Vali rölünde tanımıştık Beşikçioğlu’nu...

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden buyana kırktan fazla CHP’li belediyeye yönelik “Yolsuzluk ve rüşvet” adı altında sürdürülen operasyonlarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 31 belediye başkanı tutuklandı. Daha bir kaç gün önce Ankara’da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de “Suç örgütü kurma” ve “İhaleye fesat karıştırma” suçlamaları ile tutuklanmıştı. Aslında diğer muhalefet partilerinden belediye başkanlarına da operasyonlar yapılmıştı ama, CHP’nin son yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkması, tüm gözleri ve iktidar güçlerini, onun üzerine çevirdi.

Her ne hikmetse 24 yıldan beri siyasal iktidar ve mensubu tüm belediye başkanları, sütten çıkmış ak kaşık misali tertemiz görevlerini sürdürmüşler ve halen sürdürüyorlar ama, daha iki yıl önce görevlere seçilen CHP’li belediye başkanları, koşa koşa suç örgütleri kurmaya, ihale yolsuzlukları yapmaya, rüşvet çarkları kurmaya gelmişler meğerse!..

Mutlak Butlancı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez İstanbul Sarıyer’de partiye katılım törenine katılıyor, orada yaşananlara bakıyoruz; bir ajanstan ücret karşılığında kiralanan ve minibüslerle toplantıya gönderilen figüranların sloganlı gösterileri, Kılıçdaroğlu’nun başroldeki arkadaşlarından Gürsel Tekin’in öfkeli halleri, sağa sola, katılımcılara çıkışmaları, bu kesimdeki anlaşılmaz havayı ortaya seriyordu.

Şu haber de çok ilginç: “Mutlak Butlancı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Düzce İl Başkanlığı’na atadığı Kenan Akın adlı şahıs, kapıları kırarak il başkanlığı binasına giriyor, duvarlardan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun resimlerini söküyor, “Tek Adam Rejimini bitirecektiniz haa!” diye kahkahalarla gülerek, parçalayıp yerlere atıyor...” Bu şahsın kimlere hizmet için bu göreve atandığını anlamak için kahin olmaya gerek yok sanırım!..

Bugünlerde “CHP’li 285 eski milletvekilinin partilerinden istifa ettikleri ve Yeni Parti’yi destekleyecekleri” haberleri yayılıyor. Bu milletvekilleri, açıklamalarında şöyle diyorlar:

“CHP için alınan ‘Mutlak Butlan’ kararına, ‘Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır...”

Bu arada Kılıçdaroğlu da, Yargıtay’ın vereceği kesin hükümle birlikte Eylül ayı başlarında kurultay sürecinin başlayacağını açıklıyor. Anlaşılan o ki, Yargıtay hangi yönde karar verirse versin, zaten “Atı alan Üsküdar’ı geçmiş!” durumda. Anamuhalefet partisi CHP, karpuz gibi ortasından iki parçaya bölünmüş, Mutlak Butlancı CHP, TBMM’de 5. sıraya gerilemiş, süreç mağdurlarının kurduğu Yeni Parti ise yine ana muhalefet olarak TBMM’de ikinci sıradaki yerini almış.

Ancak bitecek gibi değil, ülkemizde muhalefetin önüne kapkaranlık ufuklar diziliyor; görevinin başında ya da görevden alınmış bir çok CHP’li belediye başkanı, başlarının üzerinde sallanan Demokles’in kılıcı altında ne yapacaklarını bilemez, şaşkın hale gelmişler!.. Yeni Parti’nin lideri Özgür Özel ile milletvekilleri hakkında verilen fezlekeler de işleme alınmış...

Terörsüz Türkiye Süreci, toplumu oyalamaya devam ediyor; ünlü isimlerin karıştığı uyuşturucu operasyonlarına, şarkıcı Haluk Levent’in kurduğu Ahbap Derneği operasyonları ekleniyor, bu dernekle bağlantısı bulunmuş ünlü gazeteciler, sanatçılar, iş insanları, her gün beşer - onar kişilik listeler halinde gözaltına alınıyorlar.

Bu arada İstanbul Valiliği, okullarda mescid açılması için tüm ilçe kaymakamlıklarına yazı göndermiş!.. Akaryakıt zamları mehter marşı gibi her gün üç adım ileriye bir adım geriye düşe kalka devam ediyor, Tekel ürünlerinde ücretler almış başını gidiyor...

Açıkça görüldüğü gibi, tüm muhalefet üzerinde ağır bir Çin İşkencesi hüküm sürüyor, bu işkenceden en büyük rahatsızlığı da toplumsal kesimler çekiyor. Yazık oluyor bu vatana ve millete, çok yazık!