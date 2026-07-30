Sevgili okurlar,

Size Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden Pegem Yayınları’ndan yeni çıkan ve “yine alanında ilk ve tek” olan ikinci kitabımı takdim etmek için huzurlarınızdayım.

Adından anlayacağınız üzere; çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine bir nebze olsun ışık tutabilmek amacıyla yazılmış bu kitap -belki hayat sınavına değil ama- ülkemizde yapılan neredeyse tüm sınavlar için hazırlanmış bir rehber niteliğinde.

Bu kitap yalnızca YKS için değil, çocuklarımızın ve gençlerimizin hazırlanacağı pek çok sınav üzerine yazıldı.

Sevgili okurlar, kendiyle iletişim kuran tüm evrenle kurabilir. İletişim önce kendimizden başlar, sonra hale hale bir başkasına ulaşır. Öyle değil midir? Eğer kendimizle iletişim kuramıyorsak o zaman evrende tıkanmalar yaşarız.

İşte bu kitap sınav dönemlerinde çocuklarımıza ve gençlerimize, yani “evlatlarımıza” bir ışık olabilme umudu ve gayesiyle yazıldı.

Herhangi bir maddi veya manevi beklenti ve kaygıyla yazılmadı. Herhangi bir otorite, şahıs, kurum, makam-mevkiden gelebilecek övgü veya yergi için de yazılmadı. Yalnızca evlatlar için yazıldı. Evlatlarımızın geleceğine az veya çok katkı olabilmek arzusu ile yazıldı.

Sınav sistemleri üzerine tüm bilgi birikimimi aktardığım, hiçbir detayı atlamamaya çalıştığım, tüm evlatları kendi evladım gibi saydığım için sanki her birine tek tek anlatıyormuşçasına bir özen ve ihtimamla yazdığım bu kitabım üzerindeki emeğimin ve niyetimin hak ettiği yere ulaşmasını en yetkili merci olan milletimizin takdirine bırakıyorum.

Gözbebeğimiz olan çocuklarımıza, gençlerimize; aslında “evlatlarımıza” en hakiki, en içten sevgilerimle… Hepsinin yolları ve bahtlarının açık olması dileklerimle…