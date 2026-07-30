Son operasyon Üsküdarın vatandaşlar tarafından çok sevilen ve başarılı bulunan belediye başkanı Sinem Dedetaş’a çekildi, çağırıldığında koşa koşa gelip ifade verebilecek Dedetaş son zamanlarda görmeye epeyce alıştığımız üzere sabahın köründe düzenlenen bir baskınla gözaltına alındı...

Sonrası malum önce tutuklanacak, sonra içişleri bakanlığı tarafından görevden alınacak ve saire ve saire...

Peki, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş neden gözaltına alındı?

Savcılık kaynaklarına göre soruşturma kapsamında öne sürülen suçlamalar şunlar:

Rüşvet

İrtikap

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme

Soruşturma kapsamında sadece Sinem Dedetaş değil Dedetaş ile birlikte belediyede görevli bazı üst düzey yöneticiler de gözaltına alındı. Bunlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı, Başkan Danışmanı, Özel Kalem Müdürü ve belediye iştiraki Kent A.Ş.'nin Genel Müdürü de bulunuyor.

Soruşturma Kent A.Ş. odaklı yürüyor, soruşturmanın, ihbarlar ve bazı müteahhitlerin veya şirket temsilcilerinin beyanları üzerine başlatıldığı söyleniyor. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ayrıntılı beyanlar verdiği de belirtiliyor.

Yani ortada olan daha önceki davalarda da gördüğümüz somut kanıtlara dayanmayan ithamlar ve iftiralar kullanılarak inşa edilen yol ve yöntemler ile hemen hemen aynı.

Kent A.Ş. (resmî adıyla Üsküdar Kent Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.), Üsküdar Belediyesi'nin sermayesinin tamamı veya çoğunluğu belediyeye ait olan bir belediye iştirak şirketidir. Hukuken anonim şirket statüsünde olmakla birlikte, belediyenin kontrolü altındadır ve belediye adına çeşitli hizmetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Kent A.Ş.'nin faaliyet alanları şunlardır:

Kentsel dönüşüm projeleri,

Proje geliştirme ve danışmanlık,

Şehircilik ve planlama çalışmaları,

İnşaat ve teknik hizmetler,

Belediyenin ticari ve yatırım faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kent A.Ş. Belediye başkanlığına bağlı bir müdürlük değildir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü veya Yapı Kontrol Müdürlüğünün yerine geçemez. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi (iskan) verme yetkisi bulunmaz. Bu yetkiler yalnızca belediyenin ilgili idari birimlerindedir.

Dolayısıyla Kent A.Ş. teknik destek veya proje geliştirme hizmeti sunabilir; ancak ruhsat verilmesi konusunda herhangi bir karar veremez.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş bu konuda: Kent A.Ş.'nin belediyeden önce kurulmuş bir iştirak olduğu, kendi dönemlerinde şirketin belediye binası dışındaki ayrı bir binaya taşındığı, İmar Müdürlüğü içinde özel bir oda tahsis edilmediği, ve belediyenin veya iştirak şirketinin hukuka aykırı faaliyet yürüttüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığı beyan etmektedir.

Neticeten tamam her türlü yolsuzluk ve yasa dışı iş soruşturulup kovuşturulsun amma ve lakin bu soruşturma ve kovuşturma evrensel hukukun ilkeleri gözetilerek, adil ve tarafsız kurumlar eli ile yapılsın, davalarda siyasi amaçlar güdülmesin.

Ayrıca görevden alma, tutuklama ve tutuklamayı hüküm kurulmadan peşin peşin cezalandırma haline getiren bu uygulamalar da ne oluyor?

Bu uygulamalar bir hukuk devletinde kabul edilebilir mi?

Elbette edilemez...

Diğer yandan son derecede akıllı bir mühendis olduğu bilinen Sinem Dedetaş’ın iktidarın belediyelere çökmek için fırsat kolladığı böyle bir ortamda yasa dışı bir işe girişecek kadar aptal olduğunu iddia etmek de tuhaf olmuyor mu?