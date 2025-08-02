Kazalar mı, Kalp Krizi mi, Yoksa Sessiz Bir Tükeniş mi?

“Başarı merdivenlerini hızla çıkanların çoğu, dinlenmeyi unutur ve yorgunluktan düşer…” Son bir yılda dünya çapında birçok CEO hayatını kaybetti. Ama mesele sadece ölüm değil. Sistemin beyinleri, bu sistemi artık taşıyamıyor olabilir mi? Yakın Zamandaki Kayıplar: • Angela Chao – Trafik kazası (2024) • Herbert Wigwe – Helikopter kazası (2024) • Brian Thompson – Suikast (2024) • Osamu Suzuki – Lenfoma (2025) • Stockton Rush – Denizaltı kazası (2023) Her biri farklı sektörlerden, farklı coğrafyalardan...

Ama kader çizgileri aynı noktada kesişiyor: Aşırı yük, yalnızlık, tükenmişlik ve sistem baskısı. Peki Bu Sadece Tesadüf mü? Hayır. 2023’te en az 19 CEO görevdeyken hayatını kaybetti (Fast Company, 2023). X platformunda tartışılan 2024-2025 ölümleri, trendin devam ettiğini gösteriyor. CEO Olmak: Kazanmak mı, Hayatta Kalmak mı? Artık sadece finansal raporlar değil, zihinsel ve ruhsal esenlik raporları da gerekiyor. Deloitte’nin 2022 raporu: C-level yöneticilerin %70’i işten ayrılmayı düşünüyor. Neden? Çünkü liderlik, sürdürülemez bir baskı altında. Bir Çözüm Önerisi: Zorunlu zihinsel sağlık programları. Toplantı azaltma protokolleri. “Sürekli meşgul olma” kültüründen çıkış. Bundan sonra “en çok çalışan” değil, “en bilinçli yaşayan” liderler dünyayı dönüştürecek.

Kendi Gözlemim: Yıllardır şirketlerin içindeyim. Güçlü CEO’lar tanıdım. Ama bir CEO’nun gece yarısı panik atak geçirerek hastaneye kaldırıldığını gördüğümde anladım: En derin krizler dışarıdan değil, içeriden gelir. Tükenmiş bir lider, tükenen bir organizasyonun ilk işaretidir. Sıra Sizde: Bu ölümler bize ne anlatıyor? Liderlik kültürünü yeniden tanımlamanın zamanı gelmedi mi? Şirketinizde liderlerin tükenmişliğini önlemek için hangi adımları atıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum!