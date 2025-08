Her yol bir adımla başlar, yola kalbinle çık!

Her yol bir adımla başlar. Ama o adım, kalpten gelirse anlam bulur. Çünkü insanı insan yapan, yürüdüğü yollar değil, o yolda taşıdığı niyettir, sevgidir, umuttur. Biz de tam bu yüzden, içimizdeki sevgiyle, birbirimize duyduğumuz saygıyla ve yarınlara olan inancımızla yola çıktık. Susmamak için. Şiddetin hiçbir türüne boyun eğmemek için. Barışı büyütmek için.

Bugün, yaşadığımız dünya hızla değişiyor. Zaman akıyor, haberler geçiyor, yaralar kalıyor. Anneler ağlıyor. Kadınlar ölüyor. Çocuklar susuyor. Hayvanlar yok oluyor. Doğa katlediliyor. Ancak bir şey hep aynı. İnsanlık, sevgiye ve anlayışa muhtaç. Bu yüzden biz, “bir şey yapmalıyız” demekle kalmıyor, birlikte yapmalıyız diyoruz. El ele vererek, şiddetsiz bir yaşamın mümkün olduğunu hatırlatıyoruz.

Çünkü şiddet yalnızca fiziksel değildir. Bazen bir bakış, bir söz, bir yok sayış bile derin yaralar açar. Oysa biz biliyoruz ki; şiddetin olduğu yerde adalet susar, sevgi çekilir, dostluk biter. İşte tam da bu yüzden susmuyoruz.

Şiddetin karşısına yıkıcı bir öfke değil, yapıcı bir sevgi ile çıkıyoruz. Her görüşe, her inanca saygıyla yaklaşıyor; aynı kalpten, aynı değerlerden yürümeyi seçiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, farklılıklar bizi bölmez, aksine bizi zenginleştirir, büyütür, insanlaştırır.

Bugün attığımız küçük bir adım, bir tebessüm,

Bir teşekkür, bir selam, aslında koca bir değişimin ilk taşı olabilir.

Çünkü bir kalp değişirse, bir toplum değişebilir. Ve biz, işte tam bu noktada, hep birlikte daha güçlü olduğumuzu hatırlatıyoruz.

“Biz susmuyoruz!”

Çünkü susarsak alışırız. Çünkü sessizlik, çoğu zaman şiddetin en büyük ortağıdır. Ama biz, sevgiyle direnenlerdeniz. Barışla yürüyenlerden. Dostlukla çoğalanlardan.

Bu yolda bizimle yürümek isteyen herkese kapımız açık. Bu bir çağrı değil sadece, bir davet, bir umut, bir inanç. Şiddetsiz bir toplum için, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir yaşam için, çocukların korkmadan büyüyebileceği bir gelecek için birlikteyiz.

Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Onurlu, hak temelli, eşit ve özgür bir yaşam herkesin hakkıdır. Ve bu hakkı korumak, yalnızca hukukun değil, her vicdanlı insanın sorumluluğudur.

Bugün, sen de yola kalbinle çık.

Bir adım at.

Bir sözcük söyle.

Bir tebessüm et.

Birine dokun.

Birlikte olduğumuzu, birlikte değiştirebileceğimizi hatırlat.

Çünkü her iyilik kalpten başlar, dünyayı oradan aydınlatır.

Biz buradayız. Gel birlikte yürüyelim.

Sevgiyle, umutla, anlayışla…

Yarın için, bugünden.

Bu satırları okuyorsanız, siz de değişimin bir parçası olabilirsiniz.

İster bir STK’da gönüllü olun, ister bir çay için sohbet edin, ister bu yazıyı paylaşarak bir kişiye daha umut olun.

Yeter ki bir adım atın. Yeter ki susmayın.

🕊️Sevgiye susmayın. Çünkü sevgisiz büyüyen her çocuk, dünyaya küskün bir yetişkine dönüşür.

🕊️Saygıya susmayın:

Çünkü; farklılıklarımız tehdit değil, zenginliğimizdir.

🕊️Şiddetsizliğe susmayın:

Çünkü; şiddetin susturduğu her ses, bir toplumun vicdanında yankı bulur.

🕊️Adaletsizliğe susmayın:

Çünkü; adaletin olmadığı yerde güven, güvenin olmadığı yerde barış olmaz.

🕊️Doğanın çığlığına susmayın:

Çünkü; kuruyan her toprak, aslında bizim geleceğimizdir.

🕊️Kadınların feryadına susmayın:

Çünkü; bir kadının yaşama hakkı, insanlığın onurudur.

🕊️Çocukların gözyaşına susmayın:

Çünkü; onların sustuğu yerde biz insan olmaktan uzaklaşırız.

🕊️Hayvanların sessizliğine susmayın.

Çünkü; onlar konuşamaz ama hisseder.

🕊️Umuda susmayın:

Çünkü; umudun olmadığı yerde yaşam sadece bekleyiştir.

SONSÖZ

Unutma, bu dünya birlikte güzelleşir. Kalpten atılan her adım, bir başkasına umut olur. Sevgi yaraları iyileştirir, dostluk karanlığı aydınlatır.

Susmak, vazgeçmektir. Biz vazgeçmiyoruz.

Bugün bir iyilik başlat.

Bir çocuğa umut, bir kadına güç, bir doğaya nefes ol.

Çünkü küçük bir adım, büyük bir değişimin başlangıcıdır.

Kalpten konuşanlar yalnız yürümez.

Gelin, birlikte susmayalım.

Çünkü hayat, birlikteyken anlamlı. 🕊️