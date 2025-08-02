TFF 2. Lig’de namağlup yükselişle dikkat çeken Aliağa Futbol, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’dan transfer edilen 27 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, hedefleri olan bir kulübe katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Muammer Sarıkaya, transfer süreci ve takım hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hedefleri olan bir kulübe geldim. Burada güzel bir aile ortamı var. Kısa sürede bu duyguyu hissettim. Transfer sürecinde kulübün vizyonunu ve teknik heyetin planlarını gördüğümde kararımı vermem çok kolay oldu.”

Yeni sezona tam konsantrasyonla hazırlandıklarını belirten Sarıkaya, "Sezon boyunca gol ve asistlerimle sahada her şeyimi vererek takımıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte mutlu sona ulaşmak en büyük hedefimiz" dedi.