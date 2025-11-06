Türk sporunun gelişimine uzun yıllar boyunca katkı sağlayan isimleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen törende, Türk güreşinin efsane ismi Ahmet Ayık, spora adadığı hayatı ve genç sporculara örnek olan duruşuyla ödüle layık görüldü.

Törende konuşan yetkililer, Ahmet Ayık’ın Türk güreşine kazandırdığı başarıların yanı sıra spor kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çabalarının da bu ödülün verilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Güreş Vakfı yönetimi de törende yer alarak Ayık’a destek verdi. Vakıf yetkilileri, “Bizi onurlandıran bu anlamlı törende yer almaktan gurur duyduk.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Ayık, Türk spor tarihinde hem başarıları hem de spora yaptığı katkılarla unutulmaz isimler arasında yer alıyor.