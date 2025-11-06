Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 5 Kasım 2025 tarihinde partisinin Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025'te Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Aydın ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.