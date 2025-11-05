İzmir Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Figen Türk, akciğer hastalıklarında ortaya çıkan belirtilerin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Akciğer kanseri; geçmeyen öksürük, ağızdan kan gelmesi, kilo kaybı, ses kısıklığı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetlerle ortaya çıkabilir. Ayrıca genetik yatkınlık, sigara kullanımı veya çevresel etkenler varsa daha dikkatli olunmalıdır” dedi.

“Basit şikayetler bile ihmal edilmemeli”

1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Türk, erken tanının yaşam süresini uzattığını belirterek, “Kimse hasta olmak istemez ama şikayet varsa da üzeri örtülmemeli. Basit gibi görünen semptomlar bile uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir. Akciğer kanseri bazen tesadüfen yapılan tetkiklerde de saptanabiliyor” diye konuştu.

Yanlış inanışlara da değinen Türk, “Toplumda ‘Akciğer kanserine bıçak değmez, ameliyat olmaz’ gibi yanlış inançlar var. Oysa her hastalık kişiye özel değerlendirilir ve uygun olan hastalar cerrahiyle tedavi edilebilir. Duruma göre açık veya kapalı ameliyat yöntemleri tercih edilir” ifadelerini kullandı.

“Ameliyatlarımız riskli ama başarı oranı yüksek”

Prof. Dr. Türk, İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi edilen 72 yaşındaki Çiçek Akgül’ün böbrek tetkiki sırasında akciğerinde tespit edilen lezyon nedeniyle ameliyat edildiğini belirtti. Türk, “Hastamızın aynı anda hem böbreğinde hem akciğerinde kitle saptandı. Ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Böbreği de onkoloji konseyinde değerlendirilecek. Bu tür ameliyatlar riskli olsa da gelişmiş teknolojiler sayesinde çoğu vaka kısa sürede normal yaşamına dönebiliyor” dedi.

Hastalar erken teşhisin önemine dikkat çekti

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Çiçek Akgül, “Karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle doktora gittim, yapılan tetkiklerde iki kitle tespit edildi. Şimdi çok daha iyiyim” dedi. Kızı Zeynep Softa ise, “Annem sigara ve alkol kullanmaz ama biz bundan sonra daha dikkatli olacağız” diye konuştu.

Aynı bölümde iki kez ameliyat olan Aynur Akar (76) da, “Sigarayı 2010’da bıraktım ancak 2019’da öksürük şikayetiyle geldiğimde nodül tespit edildi. Ameliyat oldum, yıllar sonra tekrar nüksetti ama şu an iyiyim” dedi.

Bir diğer hasta Musli Berber (63) ise, “Akciğerimdeki küçük leke beyne sıçramıştı. İki kez ameliyat oldum, kemoterapi ve ışın tedavisi gördüm. Şimdi kendimi iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.