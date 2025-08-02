Süper Lig’de yeni sezona hızlı hazırlanan Göztepe, transfer çalışmalarına son olarak Efkan Bekiroğlu’nu renklerine bağlayarak devam etti. Ankaragücü ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak sarı-kırmızılı takımın 9’uncu transferi oldu.

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Sivasspor forması giyen Efkan, Gençlerbirliği'nin teklifine rağmen Göztepe’yi tercih etti. Almanya’da Augsburg ve 1860 Münih, Türkiye’de ise Alanyaspor gibi takımlarda da forma giyen gurbetçi oyuncu, Süper Lig kariyerinde 123 maçta 20 gol attı.

Sportif Direktör Mance’dan Açıklama

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Efkan transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Efkan’la sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Kendisi hem tecrübesi hem de kalitesiyle Türk futbolunun önemli oyuncularından biri. Takımımıza farklı yönleriyle değer katacağına inanıyoruz. Ayrıca Efkan’ın kulübümüze ve projelerimize duyduğu ilgi, transferin gerçekleşmesinde belirleyici oldu. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Genç İsimlerle Kadro Takviyesi

Ayrıca Göztepe, Fenerbahçe’den 18 yaşındaki kaleci Nevzat Tan Uzel ve orta saha oyuncusu Anıl Bostan ile de sözleşme yapmayı planlıyor.