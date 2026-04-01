Bahar aylarının başlangıcı olarak kabul edilen Nisan, doğanın canlanmasının yanı sıra insan sağlığı üzerinde de önemli etkiler yaratıyor. Gündüz ve gece sıcaklık farklarının artması, polen yoğunluğunun yükselmesi ve değişken hava koşulları, özellikle kronik rahatsızlığı olan bireyler için risk oluşturuyor. Uzmanlar, bu dönemde basit önlemlerle hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Ani Hava Değişimleri Hastalıkları Tetikliyor

Mevsim geçişlerinde vücut ısısını dengelemek zorlaşırken, bu durum üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına neden olabiliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık farkları, bağışıklık sistemini zorlayarak grip ve soğuk algınlığı riskini artırıyor.

Alerji Mevsimi Başladı

Nisan ayıyla birlikte doğada artan polen miktarı, alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyor. Burun akıntısı, gözlerde kaşıntı ve nefes darlığı gibi belirtiler, özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde daha sık görülüyor. Uzmanlar, açık havada geçirilen süreye dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bağışıklık Sistemine Destek Şart

Mevsim geçişlerinde dengeli beslenme, yeterli uyku ve su tüketimi büyük önem taşıyor. Vitamin ve mineral açısından zengin besinlerin tüketilmesi, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

Günlük Alışkanlıklar Önemli

Kalın ve ince kıyafetlerin birlikte kullanılması, ani hava değişimlerine karşı korunmada etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Ayrıca düzenli egzersiz ve temiz hava, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekliyor.



Nisan ayı, doğanın canlandığı kadar sağlık açısından dikkat edilmesi gereken bir dönem olarak öne çıkıyor. Basit önlemlerle mevsim geçişlerinin olumsuz etkilerinden korunmak mümkün. Uzmanlar, bu dönemde vücudun verdiği sinyallerin dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.