2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova’yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası biletini alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, uzun yıllar sonra elde ettiği başarıyla ülke genelinde coşkuyla karşılandı. Kritik galibiyetin ardından devletin üst düzey isimlerinden peş peşe tebrik mesajları gelirken, milli takımın performansı takdir topladı.

Burhanettin Duran: “Tebrikler Bizim Çocuklar”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli takımı yürekten kutladı. Duran mesajında, “24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı daha nice zaferlerle dalgalandıracağınıza inancımız tam” ifadelerini kullandı.

Bakan Bak: “Başarılarınızın Devamını Diliyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajda milli takımın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bak, “Eleme maçlarında üstün performans sergileyerek bizleri gururlandıran milli takımımıza 2026 Dünya Kupası’nda başarılar diliyorum” dedi.

24 Yıllık Hasret Sona Erdi

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılma başarısı, Türk futbolu açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzun yıllar sonra gelen bu başarı, hem spor camiasında hem de taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Hedef: Dünya Kupası’nda Yeni Başarılar

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda mücadele edecek milli takımın, bu başarıyı turnuvaya da taşıması bekleniyor. Yetkililer ve spor otoriteleri, takımın performansının umut verdiğini ve yeni zaferlerin kapısını aralayabileceğini belirtiyor.



Kosova galibiyetiyle gelen Dünya Kupası bileti, Türk futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Yapılan tebrik mesajları, bu başarının yalnızca sportif değil, toplumsal bir gurur kaynağı olduğunu ortaya koyuyor. A Milli Takım’ın önümüzdeki süreçte sergileyeceği performans, şimdiden büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor.