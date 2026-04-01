EVREN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
EVREN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
|SIRA
NO
|TAŞINMAZ NUMARASI
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZÖLÇÜMÜ
|HAZİNE HİSSESİ
|İMAR DURUMU
|TAHMİNİ
BEDELİ
|GEÇİCİ
TEMİNAT
|İHALE
TARİHİ
|İHALE
SAATİ
|1
|06160103373
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|10
|Ham Toprak
|699,11
|Tam
|İmarsız
|143.000,00
|42.900,00
|14.04.2026
|13:00
|2
|06160103391
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|163
|Ham Toprak
|498,54
|Tam
|İmarsız
|102.000,00
|30.600,00
|14.04.2026
|13:10
|3
|06160103396
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285804
|1
|Ham Toprak
|715,86
|Tam
|İmarsız
|147.000,00
|44.100,00
|14.04.2026
|13:20
|4
|06160104911
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|118
|Arsa
|593,67
|Tam
|İmarsız
|122.000,00
|36.600,00
|14.04.2026
|13:30
|5
|06160104914
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|128
|Arsa
|236,17
|Tam
|İmarsız
|49.000,00
|14.700,00
|14.04.2026
|13:40
|6
|06160104916
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|134
|Arsa
|217,02
|Tam
|İmarsız
|45.000,00
|13.500,00
|14.04.2026
|13:50
|7
|06160104924
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|15
|Arsa
|40,25
|Tam
|İmarsız
|10.000,00
|3.000,00
|14.04.2026
|14:00
|8
|06160104927
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|154
|Arsa
|144,77
|Tam
|İmarsız
|30.000,00
|9.000,00
|14.04.2026
|14:10
|9
|06160104928
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|155
|Arsa
|313,34
|Tam
|İmarsız
|65.000,00
|19.500,00
|14.04.2026
|14:20
|10
|06160104929
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|158
|Arsa
|503,94
|Tam
|İmarsız
|104.000,00
|31.200,00
|14.04.2026
|14:30
|11
|06160104930
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|16
|Arsa
|299,90
|Tam
|İmarsız
|62.000,00
|18.600,00
|14.04.2026
|14:40
|12
|06160104932
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|162
|Arsa
|214,41
|Tam
|İmarsız
|44.000,00
|13.200,00
|14.04.2026
|14:50
|13
|06160104933
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|166
|Arsa
|30,93
|Tam
|İmarsız
|8.000,00
|2.400,00
|14.04.2026
|15:00
|14
|06160104938
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|18
|Arsa
|541,91
|Tam
|İmarsız
|112.000,00
|33.600,00
|14.04.2026
|15:10
|15
|06160104939
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|183
|Ham Toprak
|670,81
|Tam
|İmarsız
|138.000,00
|41.400,00
|14.04.2026
|15:20
|16
|06160104941
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|185
|Arsa
|796,29
|Tam
|İmarsız
|164.000,00
|49.200,00
|14.04.2026
|15:30
|17
|06160104945
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|23
|Ham Toprak
|410,79
|Tam
|İmarsız
|85.000,00
|25.500,00
|14.04.2026
|15:40
|18
|06160104951
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|43
|Arsa
|374,41
|Tam
|İmarsız
|77.000,00
|23.100,00
|14.04.2026
|15:50
|19
|06160104954
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|49
|Arsa
|145,63
|Tam
|İmarsız
|31.000,00
|9.300,00
|14.04.2026
|16:00
|20
|06160104955
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|6
|Arsa
|342,16
|Tam
|İmarsız
|71.000,00
|21.300,00
|14.04.2026
|16:10
|21
|06160104956
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285778
|8
|Ham Toprak
|91,79
|Tam
|İmarsız
|20.000,00
|6.000,00
|14.04.2026
|16:20
|22
|06160104971
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285793
|25
|Arsa
|130,35
|Tam
|İmarsız
|28.000,00
|8.400,00
|14.04.2026
|16:30
|23
|06160104977
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285793
|36
|Ham Toprak
|2.260,44
|Tam
|İmarsız
|463.000,00
|138.900,00
|15.04.2026
|09:30
|24
|06160104978
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285793
|40
|Ham Toprak
|858,08
|Tam
|İmarsız
|176.000,00
|52.800,00
|15.04.2026
|09:40
|25
|06160104989
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285796
|1
|Ham Toprak
|216,31
|Tam
|İmarsız
|45.000,00
|13.500,00
|15.04.2026
|09:50
|26
|06160104990
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285798
|1
|Arsa
|201,13
|Tam
|İmarsız
|42.000,00
|12.600,00
|15.04.2026
|10:00
|27
|06160104991
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285798
|10
|Arsa
|600,52
|Tam
|İmarsız
|124.000,00
|37.200,00
|15.04.2026
|10:10
|28
|06160104992
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285798
|11
|Ham Toprak
|1.326,02
|Tam
|İmarsız
|272.000,00
|81.600,00
|15.04.2026
|10:20
|29
|06160105002
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285800
|5
|Arsa
|61,71
|Tam
|İmarsız
|14.000,00
|4.200,00
|15.04.2026
|10:30
|30
|06160105003
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285800
|6
|Arsa
|80,49
|Tam
|İmarsız
|18.000,00
|5.400,00
|15.04.2026
|10:40
|31
|06160105016
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285805
|1
|Ham Toprak
|2.166,18
|Tam
|İmarsız
|443.000,00
|132.900,00
|15.04.2026
|10:50
|32
|06160105026
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285806
|3
|Arsa
|117,26
|Tam
|İmarsız
|25.000,00
|7.500,00
|15.04.2026
|11:00
|33
|06160105046
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285809
|9
|Arsa
|49,63
|Tam
|İmarsız
|11.000,00
|3.300,00
|15.04.2026
|11:10
|34
|06160105061
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285813
|2
|Ham Toprak
|56,41
|Tam
|İmarsız
|13.000,00
|3.900,00
|15.04.2026
|11:20
|35
|06160105062
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285813
|4
|Arsa
|38,31
|Tam
|İmarsız
|9.000,00
|2.700,00
|15.04.2026
|11:30
|36
|06160105064
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285814
|3
|Arsa
|39,60
|Tam
|İmarsız
|9.000,00
|2.700,00
|15.04.2026
|11:40
|37
|06160105065
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285814
|4
|Arsa
|19,97
|Tam
|İmarsız
|5.000,00
|1.500,00
|15.04.2026
|11:50
|38
|06160105068
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285814
|9
|Arsa
|29,92
|Tam
|İmarsız
|7.000,00
|2.100,00
|15.04.2026
|13:00
|39
|06160105069
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285819
|1
|Arsa
|517,23
|Tam
|İmarsız
|107.000,00
|32.100,00
|15.04.2026
|13:10
|40
|06160105071
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285820
|1
|Arsa
|187,72
|Tam
|İmarsız
|39.000,00
|11.700,00
|15.04.2026
|13:20
|41
|06160105072
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285820
|3
|Arsa
|83,44
|Tam
|İmarsız
|18.000,00
|5.400,00
|15.04.2026
|13:30
|42
|06160105073
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285820
|4
|Arsa
|114,44
|Tam
|İmarsız
|24.000,00
|7.200,00
|15.04.2026
|13:40
|43
|06160105075
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285821
|1
|Arsa
|115,91
|Tam
|İmarsız
|25.000,00
|7.500,00
|15.04.2026
|13:50
|44
|06160105077
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285821
|5
|Arsa
|24,06
|Tam
|İmarsız
|6.000,00
|1.800,00
|15.04.2026
|14:00
|45
|06160105078
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285822
|1
|Arsa
|146,72
|Tam
|İmarsız
|31.000,00
|9.300,00
|15.04.2026
|14:10
|46
|06160105085
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285824
|1
|Ham Toprak
|82,04
|Tam
|İmarsız
|18.000,00
|5.400,00
|15.04.2026
|14:20
|47
|06160105088
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285824
|13
|Arsa
|200,73
|Tam
|İmarsız
|42.000,00
|12.600,00
|15.04.2026
|14:30
|48
|06160105100
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285824
|34
|Arsa
|177,88
|Tam
|İmarsız
|37.000,00
|11.100,00
|15.04.2026
|14:40
|49
|06160105106
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285826
|2
|Arsa
|47,47
|Tam
|İmarsız
|11.000,00
|3.300,00
|15.04.2026
|14:50
|50
|06160105107
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285826
|3
|Ham Toprak
|30,94
|Tam
|İmarsız
|8.000,00
|2.400,00
|15.04.2026
|15:00
|51
|06160105111
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285827
|1
|Arsa
|108,16
|Tam
|İmarsız
|23.000,00
|6.900,00
|15.04.2026
|15:10
|52
|06160105112
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285827
|3
|Arsa
|28,33
|Tam
|İmarsız
|7.000,00
|2.100,00
|15.04.2026
|15:20
|53
|06160105115
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285828
|1
|Ham Toprak
|1.188,30
|Tam
|İmarsız
|243.000,00
|72.900,00
|15.04.2026
|15:30
|54
|06160105116
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285828
|2
|Arsa
|350,43
|Tam
|İmarsız
|73.000,00
|21.900,00
|15.04.2026
|15:40
|55
|06160105117
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285828
|3
|Arsa
|2.218,43
|Tam
|İmarsız
|453.000,00
|135.900,00
|15.04.2026
|15:50
|56
|06160105118
|Ankara
|Evren
|Solakuşağı
|285828
|4
|Bahçe
|607,09
|Tam
|İmarsız
|125.000,00
|37.500,00
|15.04.2026
|16:00
- Ankara İli, Evren İlçesinde yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Evren Milli Emlak Şefliği servis odasında oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
- İhaleye katılacak isteklilerin her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırması gerekir.
b) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
Gerçek kişilerde; yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,
Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri, satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Evren Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
4. 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5. Hazine taşınmazlarının; satış ve irtifak hakkı tesisi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
6. Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacak olup, satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi,talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
7. Geçici Teminat bedeli Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 30’ u oranında alınmaktadır.
8. Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr. web sayfasından ilçemizdeki ihale bilgileri www.evren.gov.tr web sayfasından öğrenilebilir.
Adres: Evren Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Şerafettin Yılmaz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı No:20 Zemin Kat, Evren/ANKARA
Tel: 0 (312) 893 55 19
İLAN OLUNUR.
