Mersin’de gündüz saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Hülya Kılınç olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Kaza, Yenişehir ilçesine bağlı Karahacılı-Bozön kara yolunda meydana geldi. M.H.K. (37) idaresindeki 33 DYA 65 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hülya Kılınç’ın (36) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü M.H.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma Başlatıldı

Kılınç’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin ekipler tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.