İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya ve internet siteleri üzerinden “TOKİ İlk Evim” vaadiyle vatandaşları sahte platformlara yönlendirdiği belirlendi.

Şüphelilerin, e-Devlet benzeri sahte sistemler aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirerek farklı gerekçelerle para talep ettikleri tespit edildi.

1 milyon liranın üzerinde vurgun

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bu yöntemle 18 kişiyi toplam 1 milyon 44 bin 660 lira dolandırdığı ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

25 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.