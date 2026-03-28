Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Cizre ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde meydana geldi. Etkili olan yoğun yağışın ardından bir istinat duvarı aniden çöktü.

Yıkım anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde duvarın bir anda yerle bir olduğu anlar yer aldı.

İnceleme başlatıldı

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı öğrenildi. Duvarın çökmesine aşırı yağışın neden olduğu değerlendirilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.