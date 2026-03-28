Olay, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nurdağı kesiminde meydana geldi. Kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen TIR sürücüsü, aracında çıkan yangını fark edince aracı emniyet şeridine çekti. Sürücü, dorseyi çekiciden ayırarak durumu yetkililere bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler TIR’ın çekici kısmını tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından alevleri kontrol altına aldı.

Trafik aksadı

Yangın nedeniyle otoyolun Gaziantep istikameti geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Bu durum bölgede uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı.

Yangın sonrası TIR tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.