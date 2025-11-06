Bakanlığın yayımladığı güncel listede, Muğla, Antalya, Aydın, Uşak, Konya ve Kars gibi birçok ilden üreticilerin yer aldığı görüldü. Denetim sonuçlarına göre bazı zeytinyağı markalarında tohum yağı karıştırıldığı, bazı süt ve süt ürünlerinde ise yağ oranının düşük olduğu veya eritime tuzu tespiti yapıldığı açıklandı.

Liste Yayın Tarihi: 5 Kasım 2025
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı Tespit Edilen Ürünler:

Bakanlık, tüketicilere satın aldıkları ürünlerde etiket ve üretici bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri uyarısında bulundu. Ayrıca denetimlerin aralıksız sürdüğü ve halk sağlığını tehlikeye atan üreticilere yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar