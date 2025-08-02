TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Muğla temsilcisi Fethiyespor, Kocaeli Kartepe’deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kampın son gününde hazırlık maçına çıkan lacivert-beyazlı ekip, bölgesel rakibi Söke 1970 ile 1-1 berabere kaldı.
Fethiyespor’un tek golünü Samet Asatekin kaydetti. Kamp sonunda oyunculara 2 günlük izin verilirken, izne çıkmayan ve antrenman eksiği bulunan futbolcular ise teknik direktör Fatih Şen yönetiminde kamp çalışmalarına devam ediyor.
Muğla ekibi, pazartesi günü aynı bölgede ikinci etap kampına başlayacak.
Kaynak: DHA