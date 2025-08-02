TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Muğla temsilcisi Fethiyespor, Kocaeli Kartepe’deki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kampın son gününde hazırlık maçına çıkan lacivert-beyazlı ekip, bölgesel rakibi Söke 1970 ile 1-1 berabere kaldı.

Fethiyespor’un tek golünü Samet Asatekin kaydetti. Kamp sonunda oyunculara 2 günlük izin verilirken, izne çıkmayan ve antrenman eksiği bulunan futbolcular ise teknik direktör Fatih Şen yönetiminde kamp çalışmalarına devam ediyor.

Muğla ekibi, pazartesi günü aynı bölgede ikinci etap kampına başlayacak.