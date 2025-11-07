Hakan Esmer, Serdar Leblebici, Özgür Eryılmaz, Semih Kaplan ile Sloven sanatçılar Ive Subic ve Maja Subic'in çalışmalarının yer aldığı sergide, sanatçıların farklı coğrafyalardaki gözlemleri, ortak üretim deneyimleri ve kültürel etkileşimleri, tuval, kağıt ve çeşitli yüzeylere aktardıkları eserlerle yansıtılıyor.

Serginin küratörü Erkan Doğanay, AA muhabirine, projenin dört Türk sanatçının ortak anlayışla başlattığı bir çalışma olduğunu söyledi.

Sanatçıların Türkiye'yi farklı ülkelerde temsil etmeyi amaçladığını ifade eden Doğanay, 'Başka ülkelerle, başka coğrafyalarda Türkiye'yi buluşturmak adına çeşitli seyahat dizilerine başladılar. Ve bunun ilkini biz geçen yıl yine aynı mekanda Roma ile başlatmış olduk. Bu sene de Slovenya ile devam ediyor.' dedi.

Sanatçıların Slovenya'da gözlemler yaptığını aktaran Doğanay, 'Oraya dair gözlemlerini, izdüşümlerini çeşitli materyallere, yüzeylere aktardılar. Ve bunun sonucunda da kendi atölyelerinde büyük tuvallere dönüştürüp bu sergiyi hazırladılar.' ifadelerini kullandı.

Doğanay, kültürel etkileşimin önemine dikkati çekerek, 'Zaten sanat bu kültürler arası alışverişin, diyaloğun ve aslında tanımadığınızı tanımanın en kolay yolu. Arkadaşlar da bu projeyle aslında tanımadığımız kültürleri bizlere tanıtıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Sergide 120'ye yakın eserin yer aldığını belirten Doğanay, 'Yağlı boyadan sulu boyaya, guajdan kara kaleme kadar pek çok stilde yapılmış eserler var.' bilgisini paylaştı.

Erkan Doğanay, aralık ayında sergiye ilişkin bir kitap lansmanı yapılacağını da bildirdi.

- 'Yeni dostluklar ve sanatsal köprüler kurmak istedik'

Projenin geçmişine değinen sanatçı Hakan Esmer, sürecin başka bir proje için 2017'de Slovenya'ya gitmesiyle başladığını anlattı.

Orada tanıştığı Subic ailesiyle kurulan ilişkilerin sergiye yön verdiğini belirten Esmer, Maja Subic'in kendi eserleriyle Ive Subic'in babasına ait eserlerden oluşan seçkinin de sergide yer aldığını söyledi.

Hakan Esmer, bu çalışmalara dört Türk sanatçının yapıtlarının eşlik ettiğini belirtti.

Projenin yeni ülkelere taşınacağını dile getiren Esmer, 'Bundan sonraki süreçte Rewind İspanya, Rewind Nürnberg, Rewind Stockholm olarak bağlantılarımızı sağladık.' dedi.

Esmer, atölye dışına çıkıp uluslararası iş birlikleriyle yeni dostluklar ve sanatsal köprüler kurmayı önemsediklerini, bu tür projelerin artması gerektiğini söyledi.

'Rewind/Slovenya' sergisi, aralık ayı sonuna kadar ziyarete açık kalacak.