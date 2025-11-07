Ankara 3 kuyumcuya sahte altın satılması ile ilgili Batı Başsavcılığı koordinesinde Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından çalışma yapıldı. Çalışma sırasında S.Ş. isimli kadın, bir kuyumcuya sahte alın satmak isterken suçüstü yakalandı. S.Ş.'yi sorgulayan ekipler, aldıkları bilgi doğrultusunda bir başka kuyumcuyu aynı yöntemle dolandırmaya çalışan N.S. isimli kadını da yakaladı. Geriye dönük kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında kadınları yönlendirdiği saptanan İ.İ. ise kullandığı araçta yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 adet daha sahte ziynet eşyası ve bu işten elde ettiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde sahte altınları İstanbul'dan getirdikleri anlaşıldı. İ.İ.’nin ifadesinde N.S. ve S.Ş. isimli kadınları örgütlediğini, sattıkları malzemelerden kadınlara pay verdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

ALTIN SUYUNA BATIRILARAK İNCE İŞÇİLİK YAPILMIŞ

Ele geçirilen malzemeler, Kuyumcular Odası tarafından incelendi. İncelemede, malzemelerin altın suyuna batırıldığı ancak işçiliğin ustaca yapıldığı, orijinal altından ayırt edilmesinin de zor olduğu anlaşıldı. Kameralara yansıyan görüntülerde; şüphelilerin, farklı kuyumculara aynı zamanda girdikleri, kuyumcuların şüphelenmemeleri için rahat tavırlar sergiledikleri dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin üzerlerinden çıkan sahte altınlara incelenmek üzere el koyulurken, kuyumculara paraları iade edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)