Olay, saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 2. Yakın Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. ile komşusu Hasan Eren arasında, otomobilini evinin önüne park etmesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ç., tabancayla ateş ederek Hasan Eren’i karnından vurdu. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Hasan Eren, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli E.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.(DHA)